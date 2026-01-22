eGain presenta Solve 26 London, una conferencia de alto nivel sobre la gestión del conocimiento basado en IA para la automatización de la experiencia del cliente

SUNNYVALE, California, Jan. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation, un proveedor líder de soluciones basadas en IA de gestión del conocimiento y experiencia del cliente, ha presentado hoy Solve 26 London, una conferencia de primer nivel en la que se explorará cómo las empresas utilizan el conocimiento basado en IA para impulsar resultados empresariales cuantificables e implementaciones satisfactorias de la IA a gran escala. El evento tendrá lugar del 6 al 7 de mayo de 2026 en el Sofitel London Heathrow.

Mientras las empresas se enfrentan a la paradoja de la productividad de la IA, en la que las importantes inversiones en IA no logran generar un retorno de la inversión, Solve 26 London aborda el punto crítico que falta: una gestión del conocimiento fiable y basada en la IA. La conferencia mostrará cómo las organizaciones líderes sientan las bases esenciales para el éxito de la automatización de la experiencia del cliente a través de marcos probados, implementaciones en el mundo real y tecnologías innovadoras.

«El conocimiento fiable es el pilar de una implementación exitosa de la IA», dijo Ashu Roy, CEO de eGain Corporation. «Solve 26 London reúne a los profesionales, las tecnologías y las metodologías que transforman el modo en que las empresas de la lista Global 2000 automatizan las experiencias del cliente y, al mismo tiempo, mantienen la precisión, el cumplimiento normativo y un retorno de la inversión cuantificable. Aquí es donde la teoría se une a la práctica».

Entre lo más destacado de la conferencia se incluye:

Casos de éxito de clientes: los ejecutivos de empresas líderes compartirán cómo han aprovechado la automatización del conocimiento impulsada por la IA para reducir los costes de los servicios hasta en un 75 % y, al mismo tiempo, mejorar la experiencia tanto de los clientes como de los agentes. Los ponentes más destacados incluyen representantes de organizaciones como EE, que ha implementado satisfactoriamente la plataforma de eGain para la búsqueda basada en IA, la creación de contenido y la integración fluida con Zendesk, Salesforce y SharePoint.

Innovaciones de producto: los asistentes recibirán información de expertos sobre las soluciones y nuevos lanzamientos de eGain, como por ejemplo:

AI Knowledge Hub – solución galardonada de eGain para integrar el contenido empresarial aislado y ofrecer un conocimiento fiable automatizado

Agente de IA – soluciones de agentes basadas en el conocimiento fiable, que realizan acciones seguras y ofrecen experiencias automatizadas al cliente

Composer: herramientas para crear y configurar flujos de agentes que ofrecen respuestas y experiencias precisas que cumplen la normativa



Aprendizaje práctico: habrá tres talleres especializados que ofrecerán formación práctica centrada en la implementación:

Taller sobre el método de conocimiento de la IA

Taller sobre la IA agencial

Taller para desarrolladores



El primer día, el 6 de mayo, los asistentes escucharán un discurso de apertura del CEO de eGain, Ashu Roy, además de presentaciones de clientes, descripciones de productos, lanzamientos de nuevos productos y demostraciones interactivas de productos.

El segundo día, el 7 de mayo, los asistentes podrán participar en talleres que proporcionarán experiencia práctica y detallada sobre las herramientas, métodos y plataformas de gestión del conocimiento basados en la IA de eGain.

«La plataforma de eGain nos impresionó mucho, sobre todo las capacidades nativas relacionadas con la búsqueda y la creación de contenido basadas en la IA, y las integraciones listas para usar con Zendesk, Salesforce y SharePoint», comentó Stacy Young, directora sénior de EE, cliente de eGain y anterior ponente en la conferencia de Solve.

La asistencia a Solve 26 London es gratuita al registrarse, pero las plazas son limitadas. Para registrarse o saber más sobre el evento, visite https://www.egain.com/egain-solve-26-london/

Acerca de eGain

eGain es un proveedor líder de soluciones basadas en IA de gestión del conocimiento y de automatización de la experiencia del cliente. Con más de 25 años de experiencia, eGain ayuda a las empresas a integrar contenido aislado, automatizar flujos de trabajo de conocimiento fiable y conseguir un retorno de la inversión de la IA cuantificable mediante marcos y métodos probados. Las empresas de distintos sectores de la lista 2000 confían en las soluciones de eGain para transformar el servicio al cliente, reducir los costes y conseguir una implementación exitosa de IA a gran escala. Si desea obtener más información, visite www.egain.com .