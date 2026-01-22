eGain annonce Solve 26 London : la conférence phare sur la gestion des connaissances alimentée par l’IA pour l’automatisation de l’expérience client

SUNNYVALE, Californie, 22 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation, fournisseur de premier plan de solutions de gestion des connaissances et d’expérience client alimentées par l’IA, a annoncé aujourd’hui la tenue de Solve 26 London, une conférence phare explorant la manière dont les entreprises utilisent les connaissances pilotées par l’IA pour générer des résultats commerciaux mesurables et réussir des déploiements d’IA à grande échelle. L’événement se déroulera les 6 et 7 mai 2026 au Sofitel London Heathrow.

Alors que les entreprises sont confrontées au paradoxe de la productivité liée à l’IA, selon lequel des investissements importants dans l’IA ne génèrent pas de retour sur investissement, Solve 26 London se penchera sur le chaînon manquant : la gestion des connaissances fiable et alimentée par l’IA. La conférence révélera comment les organisations de premier plan posent les bases d’une automatisation réussie de l’expérience client, grâce à des méthodologies éprouvées, des mises en œuvre concrètes et des technologies innovantes.

« Des connaissances fiables sont la pierre angulaire d’un déploiement réussi de l’IA », a déclaré Ashu Roy, PDG d’eGain Corporation. « Solve 26 London rassemble les experts métier, les technologies et les méthodologies qui transforment la façon dont les entreprises répertoriées au classement Global 2000 automatisent l’expérience client, tout en garantissant la précision, la conformité et un retour sur investissement mesurable. C’est là que la théorie rencontre la pratique. »

Points forts de la conférence :

Témoignages clients : des dirigeants d’entreprises de premier plan partageront leur approche pour tirer parti de l’automatisation des connaissances alimentée par l’IA, qui leur a permis de réduire les coûts de service jusqu’à 75 % tout en améliorant l’expérience des clients et des agents. Parmi les intervenants invités figurent des représentants d’organisations telles que EE, qui a déployé avec succès la plateforme eGain pour la recherche assistée par IA, la création de contenu et une intégration fluide avec Zendesk, Salesforce et SharePoint.

Innovations produits : les participants bénéficieront d’éclairages d’experts sur les solutions et les nouvelles versions d’eGain, notamment :

AI Knowledge Hub – la solution primée d’eGain pour intégrer les contenus d’entreprise cloisonnés et fournir des connaissances fiables automatisées

– la solution primée d’eGain pour intégrer les contenus d’entreprise cloisonnés et fournir des connaissances fiables automatisées AI Agent – des solutions agentiques alimentées par des connaissances fiables, exécutant des actions garanties et offrant des parcours clients automatisés

– des solutions agentiques alimentées par des connaissances fiables, exécutant des actions garanties et offrant des parcours clients automatisés Composer – des outils pour composer et configurer des flux agentiques qui fournissent des réponses et des expériences précises et conformes



Ateliers pratiques : trois ateliers spécialisés offriront une formation concrète axée sur la mise en œuvre :

Atelier sur la méthode de connaissances IA

Atelier sur l’IA agentique

Atelier pour les développeurs



Le premier jour (6 mai), la conférence débutera par un discours d’ouverture du PDG d’eGain, Ashu Roy, et comprendra des témoignages clients, des présentations produits, des lancements de nouvelles solutions et des démonstrations interactives.

Le deuxième jour (7 mai), les participants pourront assister à des ateliers offrant une immersion pratique et approfondie dans les outils, méthodes et plateformes de gestion des connaissances pilotées par l’IA d’eGain.

« Nous avons été véritablement impressionnés par la plateforme eGain, en particulier ses fonctionnalités natives de recherche assistée par IA et de création de contenu, ainsi que ses intégrations prêtes à l’emploi avec Zendesk, Salesforce et SharePoint », a déclaré Stacy Young, directrice principale chez EE, cliente d’eGain et intervenante lors d’une précédente conférence Solve.

La participation à Solve 26 London est gratuite sur inscription, mais le nombre de places est limité. Pour vous inscrire ou en savoir plus sur l’événement, rendez-vous sur : https://www.egain.com/egain-solve-26-london/

À propos d’eGain

eGain est un fournisseur de premier plan de solutions d’automatisation de la gestion des connaissances et de l’expérience client, alimentées par l’IA. Fort de plus de 25 ans d’expertise, eGain aide les entreprises à intégrer leurs contenus cloisonnés, à automatiser les flux de connaissances fiables et à générer un retour sur investissement mesurable de l’IA grâce à des cadres et méthodes éprouvés. Les entreprises répertoriées au classement Global 2000, tous secteurs confondus, s’appuient sur les solutions d’eGain pour transformer leur service client, réduire leurs coûts et réussir le déploiement de l’IA à grande échelle. Pour plus d’informations, consultez le site www.egain.com .