eGain annuncia Solve 26 London: la conferenza di primo piano sull'IA applicata alla gestione delle conoscenze per l'automazione dell'esperienza cliente

SUNNYVALE, California, Jan. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation, leader nelle soluzioni di gestione delle conoscenze e dell'esperienza cliente basate sull'IA, ha annunciato oggi Solve 26 London, una conferenza di primo piano dedicata a come le imprese stiano sfruttando le conoscenze potenziate dall'intelligenza artificiale per generare risultati commerciali misurabili e implementazioni di successo dell'IA su larga scala. L'evento si terrà dal 6 al 7 maggio 2026 presso il Sofitel London Heathrow.

Mentre le aziende si confrontano con il paradosso della produttività dell'IA, in cui investimenti significativi nell'IA non riescono a generare un ritorno concreto, Solve 26 London affronta l'anello mancante fondamentale: una gestione delle conoscenze affidabile e potenziata dall'IA. La conferenza mostrerà come le organizzazioni leader stanno costruendo le fondamenta per il successo dell'automazione dell'esperienza cliente attraverso framework collaudati, implementazioni concrete e tecnologie innovative.

"Le conoscenze affidabili sono i pilastri di un'implementazione efficace dell'IA", ha affermato Ashu Roy, CEO di eGain Corporation. "Solve 26 London riunisce professionisti, tecnologie e metodologie che stanno trasformando il modo in cui le aziende Global 2000 automatizzano l'esperienza cliente, mantenendo al contempo precisione, conformità normativa e un ROI misurabile. È qui che la teoria incontra la pratica".

I temi principali della conferenza includono:

Storie di successo dei clienti: I dirigenti delle principali aziende condivideranno il modo in cui hanno sfruttato l'automazione delle conoscenze potenziate dall'IA per ridurre i costi di servizio fino al 75%, migliorando al contempo l'esperienza dei clienti e degli operatori. Tra i relatori figurano rappresentanti di organizzazioni come EE, che ha implementato con successo la piattaforma di eGain per le ricerche basate sull'IA, la creazione di contenuti e l'integrazione fluida con Zendesk, Salesforce e SharePoint.

Innovazioni di prodotto: grazie al contributo di esperti, i partecipanti potranno approfondire le soluzioni e le nuove versioni di eGain, tra cui:

AI Knowledge Hub: La pluripremiata soluzione di eGain per l'integrazione dei contenuti aziendali frammentati e la fornitura di conoscenze automatizzate affidabili

soluzioni agentiche, basate su conoscenze affidabili che eseguono azioni garantite e offrono percorsi automatizzati per i clienti Composer: strumenti per progettare e configurare flussi agentici che offrono risposte ed esperienze accurate e conformi alle normative



Apprendimento pratico: tre workshop dedicati forniranno una formazione concreta e incentrata sull'implementazione:

Workshop sul metodo di gestione delle conoscenze basate sull'IA

Workshop sull'IA agentica

Workshop per sviluppatori



Nel corso della prima giornata (6 maggio), i partecipanti assisteranno al discorso di apertura del CEO di eGain Corporation, Ashu Roy, oltre a presentazioni dei clienti, panoramiche di prodotto, lanci di nuove versioni e dimostrazioni interattive delle soluzioni.

Il secondo giorno (7 maggio), i partecipanti potranno prendere parte a workshop con approfondimenti ed esperienze pratiche sugli strumenti, i metodi e le piattaforme di gestione della conoscenza basate sull’IA di eGain.

"Siamo rimasti davvero colpiti dalla piattaforma di eGain, in particolare dalle funzionalità native di ricerca e creazione di contenuti basate sull'IA, nonché dalle integrazioni predefinite con Zendesk, Salesforce e SharePoint", ha dichiarato Stacy Young, manager senior di EE, cliente di eGain e precedente relatrice alla conferenza Solve.

La partecipazione a Solve 26 London è gratuita previa registrazione, ma i posti sono limitati. Per registrarsi o saperne di più sull'evento, visitare il sito: https://www.egain.com/egain-solve-26-london/

Informazioni su eGain

eGain è un fornitore leader di soluzioni di gestione delle conoscenze e dell'automazione dell'esperienza cliente basate sull'IA. Con oltre 25 anni di esperienza, eGain aiuta le aziende a integrare contenuti isolati, automatizzare flussi di lavoro basati su conoscenze affidabili e generare un ROI misurabile mediante l'IA, grazie a framework e metodologie collaudate. Le aziende Global 2000 di diversi settori si affidano alle soluzioni di eGain per trasformare il servizio clienti, ridurre i costi e realizzare implementazioni di IA con successo e su larga scala. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.egain.com .