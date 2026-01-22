eGain kondigt Solve 26 London aan: een toonaangevende conferentie over AI-gestuurd kennisbeheer voor de automatisering van klantbelevingen

SUNNYVALE, Californië, Jan. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation, een toonaangevende leverancier van AI-aangedreven oplossingen voor kennisbeheer en klantbelevingen, heeft vandaag Solve 26 London aangekondigd: een toonaangevende conferentie over hoe bedrijven AI-aangedreven kennis gebruiken om meetbare bedrijfsresultaten en succesvolle AI-implementaties op grote schaal te realiseren. Het evenement zal plaatsvinden op 6 en 7 mei 2026 in het Sofitel London Heathrow.

Terwijl bedrijven worstelen met de AI-productiviteitsparadox – waarbij aanzienlijke investeringen in AI geen rendement opleveren – pakt Solve 26 London de cruciale ontbrekende schakel aan: betrouwbaar, door AI aangestuurd kennisbeheer. De conferentie zal aantonen hoe toonaangevende organisaties de essentiële basis leggen voor succesvolle CX-automatisering door middel van beproefde frameworks, praktijkgerichte implementaties en innovatieve technologieën.

“Betrouwbare kennis is de hoeksteen van een succesvolle implementatie van AI”, aldus Ashu Roy, CEO van eGain Corporation. "Solve 26 London brengt de professionals, technologieën en methodologieën samen die de manier waarop Global 2000-bedrijven hun klantervaringen automatiseren transformeren, met behoud van nauwkeurigheid, compliance en meetbare ROI. Hier komen theorie en praktijk samen."

Hoogtepunten van de conferentie zijn o.a.:

Succesverhalen van klanten: Leidinggevenden van toonaangevende ondernemingen vertellen hoe zij AI-gestuurde kennisautomatisering hebben ingezet om de servicekosten met maar liefst 75% te verlagen en tegelijkertijd de ervaringen van zowel klanten als medewerkers te verbeteren. Tot de sprekers behoren vertegenwoordigers van organisaties zoals EE, die met succes het platform van eGain hebben geïmplementeerd voor AI-gestuurde zoekopdrachten, contentcreatie en naadloze integratie met Zendesk, Salesforce en SharePoint.

Productinnovaties: Deelnemers krijgen deskundige inzichten in de oplossingen en nieuwe releases van eGain, waaronder:

AI Knowledge Hub – De bekroonde oplossing van eGain voor het integreren van gescheiden bedrijfsinhoud en het leveren van geautomatiseerde, betrouwbare kennis

– De bekroonde oplossing van eGain voor het integreren van gescheiden bedrijfsinhoud en het leveren van geautomatiseerde, betrouwbare kennis AI Agent – Agentoplossingen op basis van betrouwbare kennis, die gegarandeerde acties uitvoeren en geautomatiseerde klanttrajecten leveren

– Agentoplossingen op basis van betrouwbare kennis, die gegarandeerde acties uitvoeren en geautomatiseerde klanttrajecten leveren Composer – Tools voor het samenstellen en configureren van agentische flows die nauwkeurige, conforme antwoorden en ervaringen leveren



Praktijkgericht leren: Drie speciale workshops bieden praktische, implementatiegerichte training:

Workshop AI-kennismethode

Workshop over agentische AI

Workshop voor ontwikkelaars



Op de eerste dag (6 mei) krijgen de deelnemers een keynote speech van Ashu Roy, CEO van eGain, klantpresentaties, productoverzichten, nieuwe productreleases en interactieve productdemonstraties te zien.

Op dag 2 (7 mei) kunnen deelnemers workshops bijwonen voor een volledige en praktische inkijk in de AI-aangedreven kennisbeheertools, -methoden en -platforms van eGain.

“We waren erg onder de indruk van het eGain-platform, met name van de ingebouwde mogelijkheden op het gebied van AI-gestuurde zoekfuncties en contentcreatie, en de kant-en-klare integraties met Zendesk, Salesforce en SharePoint”, aldus Stacy Young, Senior Manager bij EE, een klant van eGain en voormalig spreker op de Solve-conferentie.

Deelname aan Solve 26 London is gratis bij registratie, maar het aantal plaatsen is beperkt. Om u in te schrijven of meer te weten te komen over het evenement, gaat u naar: https://www.egain.com/egain-solve-26-london/

Over eGain

eGain is een toonaangevende leverancier van AI-aangedreven oplossingen voor kennisbeheer en automatisering van klantervaringen. Met meer dan 25 jaar expertise helpt eGain ondernemingen om gescheiden content te integreren, betrouwbare kennisworkflows te automatiseren en meetbare AI-ROI te realiseren door middel van beproefde frameworks en methoden. Global 2000-bedrijven uit verschillende sectoren vertrouwen op de oplossingen van eGain om hun klantenservice te transformeren, kosten te verlagen en succesvolle AI-implementaties op grote schaal te realiseren. Ga voor meer informatie naar www.egain.com .