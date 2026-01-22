MT Højgaard Holding A/S: MT Højgaard Danmark indgår endelig kontrakt på nye kaserner

MT Højgaard Holdings forretningsenhed MT Højgaard Danmark og PensionDanmark blev den 2. december 2025 tildelt en OPP-kontrakt vedrørende finansiering, projektering, etablering og bygningsdrift af indkvarteringsbygninger til Forsvaret, jf. selskabsmeddelelse nr. 21/2025. Efter udløb af den frivillige standstill-periode er den endelige aftale med en kontraktsum i niveauet 2,6 mia. kr. blevet indgået i dag.

