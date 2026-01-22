NUNC Capital entre au capital d’AnGard Microwave et entend renforcer l’offre européenne en micro-ondes à haute puissance

AMSTERDAM, 22 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- NUNC Capital annonce son entrée au capital d’AnGard Microwave à raison d’une prise de participation minoritaire stratégique dans le cadre de sa levée de fonds initiale. L’opération vise à en accompagner la prochaine phase de croissance et de développement. NUNC rejoint ainsi l’équipe de tête de l’entreprise et son portefeuille d’actionnaires réunissant actuellement l’organisation néerlandaise de recherche appliquée TNO et l’université de Twente. Par cet investissement, NUNC s’inscrit au cœur d’un écosystème néerlandais particulièrement actif de recherche et d’innovation de défense et entend transformer rapidement les avancées scientifiques relatives aux micro-ondes à haute puissance en capacités opérationnelles concrètes.

AnGard développe des solutions de lutte anti-robotique à énergie dirigée reposant sur des micro-ondes à forte puissance conçues pour neutraliser un large éventail de menaces autonomes et robotiques. Ses technologies permettent d’en brouiller, désactiver ou dégrader les systèmes électroniques sans contact physique avec la cible. Elles trouvent ainsi des applications tant militaires que sécuritaires et visent notamment la protection des équipements et installations militaires, infrastructures critiques et sites dits sensibles.

Pour NUNC Capital, cet investissement traduit une stratégie long terme axée sur le développement de technologies de défense jugées à la fois crédibles sur le plan technique, immédiatement pertinentes sur le plan opérationnel et en ligne avec la demande. « Les micro-ondes à haute puissance sont devenues un atout indispensable dans les domaines de la défense et de la sécurité » souligne Bram Oostvogel, associé fondateur de NUNC Capital. « Nous avons déjà exploré cette technologie à une époque où elle apparaissait prometteuse, mais ni la maturité budgétaire ni la maturité de marché n’étaient alors au rendez-vous. Cette expérience a déterminé notre approche actuelle en matière d’investissement et de développement. Aujourd’hui en revanche, tous les éléments sont réunis grâce à AnGard : le bon timing, les partenaires adéquats et des besoins opérationnels réels clairement identifiés. »

Entre 2015 et 2018, NUNC a participé au développement de systèmes de lutte contre les systèmes sans pilote reposant sur les micro-ondes à haute puissance par l’intermédiaire de sa précédente société, Dronatec. Si les performances technologiques avaient alors suscité un vif émoi d’envergure internationale, les contraintes budgétaires et les mécanismes d’acquisition de l’époque avaient freiné leur adoption à grande échelle. Les enseignements tirés de cette période nourrissent aujourd’hui directement l’approche de NUNC envers AnGard, s’agissant plus particulièrement de maturité de marché, d’alignement des parties prenantes et de coopération industrielle.

AnGard se prépare à connaître une nouvelle phase de développement. De par son actionnariat et ses partenariats, l’entreprise est forte d’un solide ancrage dans l’environnement de la défense et de la recherche aux Pays-Bas et tisse un lien étroit entre recherche appliquée, développement des systèmes, essais et validation. De son côté, NUNC apporte une expertise reconnue dans la montée en échelle d’entreprises spécialisées dans le domaine de la défense, l’ouverture aux marchés internationaux et la libération d’un capital durable axé sur le déploiement opérationnel.

« L’entrée de NUNC Capital à nos côtés formalise un partenariat stratégique clé », observe Jasmine Sharifa Szimanneck, cofondatrice et directrice générale d’AnGard Microwave. « Elle nous donne les moyens d’accentuer notre développement et de mieux aligner nos systèmes aux exigences de terrain. Face à la menace grandissante des systèmes robotiques armés, NUNC appuie clairement notre objectif ciblé sur la mise à disposition de solutions à énergie dirigée reposant sur la technologie micro-ondes à haute puissance capables de protéger les infrastructures critiques, mais aussi la société européenne et celle de ses alliés », conclut-elle.

Frank van Vliet, chercheur principal au sein de l’institut TNO dresse le même constat : « La technologie de micro-ondes à haute puissance développée par AnGard répond à un besoin opérationnel réel et croissant. Le développement continu de ces mécanismes apparaît extrêmement pertinent pour les opérations modernes de défense et de sécurité. Nous avons pleinement confiance dans la capacité d’AnGard à jouer un rôle déterminant dans ce domaine, tant en matière de développement que d’adoption rapide sur le terrain. »

Au sens large, cet investissement s’inscrit dans un contexte d’évolution des enjeux de défense et de sécurité. Longtemps cantonnées au stade expérimental, les technologies à énergie dirigée et de lutte contre les systèmes autonomes sont désormais perçues comme des exigences opérationnelles critiques, sous l’effet des conflits actuels, de la prolifération rapide des drones et systèmes robotiques, et de la nécessité croissante de protéger les forces et infrastructures critiques, ainsi que d’autres environnements sensibles. NUNC Capital travaillera en étroite collaboration avec AnGard, TNO et l’université de Twente pour accentuer le développement, nourrir les phases d’essai et favoriser l’introduction de ces systèmes sur les marchés internationaux.

À propos de NUNC Capital

Fondée en 2013, NUNC Capital est une société d’investissement privée spécialisée dans la création et la montée en échelle d’entreprises de technologies de défense ciblant le renforcement des capacités opérationnelles des forces de l’OTAN et de ses alliés. NUNC Capital acquiert, développe et fait naître la prochaine génération d’entreprises de défense. Structurée autour de trois branches stratégiques, à savoir NUNC Ventures, NUNC Platforms et NUNC Services, la Société conjugue acquisitions stratégiques, licences de partenaires et développements autonomes au service d’une mission unique consistant à faire passer plus rapidement l’innovation au stade opérationnel.

