NUNC Capital gaat samenwerken met de hightech start-up AnGard Microwave om Europa's mogelijkheden op het gebied van krachtige microgolftechnologie te verbeteren

AMSTERDAM, Jan. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- NUNC Capital heeft een strategisch minderheidsbelang genomen in AnGard Microwave als onderdeel van de startfase van het bedrijf, om zo de volgende fase van groei en ontwikkeling te ondersteunen. Deze investering voegt NUNC toe aan het team dat AnGard heeft opgericht, en aan de bestaande aandeelhouders TNO en de Universiteit Twente. Met deze investering sluit NUNC zich aan bij een sterk Nederlands ecosysteem voor onderzoek en defensie-innovatie om de ontwikkeling en implementatie van krachtige microgolftechnologie voor defensietoepassingen te versnellen.

AnGard maakt gebruik van gerichte energie met krachtige microgolven om robotachtige systemen tegen te gaan, zodat allerlei autonome en robotachtige bedreigingen worden geneutraliseerd. De technologieën zijn ontworpen om elektronische systemen te ontregelen, uit te schakelen of te verzwakken zonder fysieke onderschepping, waardoor ze zowel in defensie- als beveiligingssituaties kunnen worden gebruikt, zoals bij het beschermen van militaire middelen, belangrijke infrastructuur en kwetsbare locaties.

Deze investering laat zien dat NUNC Capital zich op de lange termijn richt op het opbouwen van defensiecapaciteit met technologieën die echt toepasbaar en technisch geloofwaardig zijn, en die aansluiten bij de daadwerkelijke vraag van de markt. Volgens Bram Oostvogel, een van de oprichters van NUNC Capital, is “krachtige microgolftechnologie echt een must-have voor defensie en veiligheid. We hebben hier al eerder aan gewerkt, toen de technologie veelbelovend was, maar de markt en de budgetten er nog niet klaar voor waren. Die ervaring heeft bepaald hoe we nu investeren en bouwen. Met AnGard zorgen de timing, de partnerschappen en de huidige operationele realiteit ervoor dat deze technologie echt een boost krijgt.”

Tussen 2015 en 2018 was NUNC via zijn eerdere firma Dronatec betrokken bij de ontwikkeling van krachtige, op microgolven gebaseerde systemen tegen onbemande systemen. Hoewel de technologie goed werkte en veel internationale belangstelling kreeg, waren de defensiebudgetten en de manier waarop dingen werden aangeschaft toen niet echt geschikt voor grootschalige invoering. De lessen die we uit die tijd hebben geleerd, zijn nu direct van invloed op hoe NUNC AnGard aanpakt, vooral als het gaat om marktgereedheid, afstemming met belanghebbenden en samenwerking met de industrie.

AnGard is klaar voor de volgende groeifase. Het bedrijf is via zijn aandeelhouders en samenwerkingsverbanden nauw verweven met het Nederlandse defensie- en onderzoekslandschap, waardoor er een sterke band is tussen toegepast onderzoek, systeemontwikkeling, testen en validatie. NUNC heeft ervaring met het opschalen van defensiebedrijven, toegang tot internationale markten en langetermijnkapitaal dat meer op operationele inzet dan op experimenteren gericht is.

“Met NUNC Capital krijgt AnGard een sterke strategische partner”, zegt Jasmine Sharifa Szimanneck, medeoprichter en CEO van AnGard Microwave. “Deze samenwerking geeft ons de basis om onze groeiplannen waar te maken en sneller aan de slag te gaan. NUNC helpt ons actief bij onze missie om onze van gerichte energie krachtige microgolf-antirobotica-systemen op de markt te brengen. Zo willen we belangrijke infrastructuren en de samenleving in Europa en haar bondgenoten beschermen tegen de snel groeiende dreiging van bewapende robotsystemen.”

“De krachtige microgolftechnologie van AnGard speelt in op een echte en groeiende behoefte”, zegt Frank van Vliet, hoofdwetenschapper bij TNO. “De verdere ontwikkeling van deze systemen is super belangrijk voor moderne defensie- en veiligheidsoperaties. We vertrouwen erop dat AnGard een belangrijke rol zal spelen bij zowel de ontwikkeling van capaciteiten als een snelle implementatie.”

De investering weerspiegelt grote veranderingen in het defensie- en veiligheidslandschap. Gerichte energie en systemen die autonome systemen tegengaan, zijn van experimentele ideeën veranderd in dingen die nu echt nodig zijn. Dit komt door de huidige conflicten, de snelle opkomst van onbemande en robotachtige systemen, en de groeiende behoefte aan bescherming van troepen en kritieke infrastructuur en andere gevoelige plekken. NUNC Capital gaat samenwerken met AnGard, TNO en de Universiteit Twente om het systeem verder te ontwikkelen, te testen en op de internationale markt te brengen.

Over NUNC Capital

NUNC Capital, opgericht in 2013, is een particuliere investeringsmaatschappij die zich richt op het opzetten en uitbreiden van defensietechnologiebedrijven die de operationele capaciteit van de NAVO en geallieerde strijdkrachten versterken. NUNC Capital koopt, bouwt en breidt de volgende generatie defensiebedrijven uit. Door middel van drie strategische pijlers: NUNC Ventures, NUNC Platforms en NUNC Services, brengt NUNC Capital strategische acquisities, partnerlicenties en autonome ontwikkeling samen onder één missie: innovatie versnellen en operationeel effectief maken.

