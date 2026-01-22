Amlan® International anuncia el nombramiento del Dr. Robin Jarquin como Vice Presidente Comercial para Latinoamérica

CHICAGO, Jan. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Amlan® International, la división de salud animal de Oil-Dri® Corporation of America (NYSE: ODC), se complace en anunciar el nombramiento del Dr. Robin Jarquin como vice presidente comercial para Latinoamérica. En este rol de liderazgo ampliado, el Dr. Jarquin aprovechará su vasta experiencia en el sector y su sólido conocimiento regional para impulsar crecimiento comercial y seguir expandiendo la presencia de Amlan en los mercados latinoamericanos.



El Dr. Jarquin se unió a Amlan en 2023 como director comercial para Latinoamérica, donde desempeñó un papel fundamental en el avance de las iniciativas estratégicas de ventas de la empresa y en la expansión de las operaciones en mercados clave en la región. Su liderazgo ha sido vital para fortalecer las relaciones con los clientes, alinear las estrategias técnicas y comerciales, y apoyar la adopción del portafolio de soluciones innovadoras de aditivos minerales para alimentos balanceados de Amlan.



En sus nuevas funciones, el Dr. Jarquin continuará centrándose en acelerar el crecimiento de Amlan en América Latina con la identificación de nuevas oportunidades de negocio y la entrega de soporte personalizado a clientes y socios distribuidores. Se reportará directamente al Dr. Wade Robey, presidente de Amlan International.



El Dr. Wade Robey, presidente de Amlan International, dijo: “Estamos encantados de promover al Dr. Robin Jarquin a vicepresidente comercial para Latinoamérica. Su profundo entendimiento de la región, su compromiso con el éxito del cliente y su liderazgo colaborativo han sido impulsores clave de nuestro progreso en LATAM. Espero con gran entusiasmo ver cómo la visión y experiencia de Robin continúan elevando nuestra presencia e impacto en toda la región”.



El Dr. Jarquin cuenta con estudios avanzados en ciencia animal y una vasta experiencia apoyando a productores y distribuidores en toda América Latina para mejorar la salud intestinal, el desempeño y la eficiencia productiva con las soluciones de Amlan respaldadas por la ciencia.



Conozca al Dr. Jarquin en IPPE 2026

El Dr. Jarquin representará a Amlan en la International Production & Processing Expo (IPPE – Feria Internacional de Producción y Procesamiento), que tendrá lugar del 27 al 29 de enero en Atlanta, Georgia. Se invita a los asistentes a visitar a Amlan en el local B6041 para conectar con Robin y el equipo de Amlan y conocer más sobre los productos de la empresa y sus planes regionales.

Acerca de Amlan® International

Amlan International es la división de salud animal de Oil-Dri Corporation of America, un fabricante y especialista en marketing líder mundial de minerales absorbentes. Oil-Dri aprovecha más de 80 años de experiencia en ciencia de minerales para la extracción y procesamiento selectivo de su mineral único para los mercados de consumo y de negocio a negocio (B2B). Oil-Dri Corporation of America, que opera comercialmente como "Amlan International", cotiza públicamente en la Bolsa de Nueva York (NYSE: ODC). Amlan International vende aditivos para alimentos balanceados en todo el mundo. La disponibilidad del producto puede variar por país, las afirmaciones asociadas no constituyen reclamaciones médicas y pueden diferir según los requisitos gubernamentales. Para más información acerca de Amlan International, visite www.amlan.com .