Amlan® International Anuncia Promoção do Dr. Robin Jarquin para Vice-Presidente de Vendas – América Latina

CHICAGO, Jan. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Amlan® International, uma empresa de saúde animal da Oil-Dri® Corporation of America (NYSE: ODC), tem o prazer de anunciar a promoção do Dr. Robin Jarquin para Vice-Presidente de Vendas da América Latina. Nesse papel de liderança ampliado, o Dr. Jarquin utilizará sua profunda experiência no setor e forte experiência regional para impulsionar o aumento das vendas e expandir ainda mais a presença da Amlan nos mercados latino-americanos.



O Dr. Jarquin ingressou na Amlan em 2023 como Diretor de Vendas para a América Latina, onde teve papel fundamental no avanço das iniciativas estratégicas de vendas da Empresa e na expansão das operações nos principais mercados da região. Sua liderança tem sido vital no estabelecimento de relacionamentos com clientes, alinhando estratégias técnicas e comerciais e apoiando a adoção do portfólio da Amlan de soluções inovadoras de aditivos alimentares à base de minerais.



Na sua nova função, o Dr. Jarquin continuará a se concentrar em acelerar o crescimento da Amlan na América Latina, identificando novas oportunidades de negócios e fornecendo suporte personalizado aos clientes e parceiros distribuidores. Ele se reportará diretamente ao Dr. Wade Robey, Presidente da Amlan International.



O Dr. Wade Robey, Presidente da Amlan International, disse: “Estamos contentes com a promoção do Dr. Robin Jarquin para Vice-Presidente de Vendas para a América Latina. Seu profundo entendimento da região, compromisso com o sucesso do cliente e liderança colaborativa, foram os principais impulsionadores do nosso progresso na América Latina. Estou certo de que a visão e a experiência de Robin continuarão a elevar nossa presença e impacto em toda a região.”



O Dr. Jarquin é formado em ciência animal e tem vasta experiência no apoio a produtores e distribuidores em toda a América Latina na melhoria da saúde intestinal, desempenho e eficiência de produção com as soluções apoiadas pela ciência da Amlan.



Conheça o Dr. Jarquin no IPPE 2026

O Dr. Jarquin representará a Amlan na International Production & Processing Expo (IPPE), a ser realizada de 27 a 29 de janeiro em Atlanta, Geórgia. Os participantes são incentivados a visitar a Amlan no estande B6041 para se conectar com a equipe de Robin e a Amlan para saber mais sobre os produtos e planos regionais da empresa.

Sobre a Amlan® International

A Amlan International é uma empresa de saúde animal da Oil-Dri Corporation of America, líder global em produção e comercialização de minerais sorventes. A Oil-Dri utiliza seus mais de 80 anos de experiência em ciência mineral na mineração e processamento seletivo dos seus minerais únicos para os mercados de consumo e business-to-business. A Oil-Dri Corporation of America, atuando com o nome “Amlan International” tem suas ações negociadas publicamente na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ODC). A Amlan International vende aditivos para a alimentação animal em todo o mundo. A disponibilidade do produto pode variar de acordo com o país. As afirmações contidas neste documento não são afirmações médicas e podem ser diferentes de acordo com os requisitos do governo. Para mais informação sobre a Amlan International, visite www.amlan.com .