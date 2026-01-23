Bavarian Nordic indgår distributionsaftale med Eurofarma for at udvide adgangen til chikungunya-vacciner i Brasilien

Aftalen muliggør den første markedslancering i Latinamerika for Bavarian Nordics chikungunya‑vaccine

Rummer mulighed for udvidelse til at dække resten af Latinamerika

KØBENHAVN, Danmark, 23. januar 2026 – Bavarian Nordic offentliggjorde i dag en aftale med Eurofarma, som giver dem eksklusive rettigheder til at sælge og distribuere Bavarian Nordics chikungunya‑vaccine, CHIKV VLP, i Brasilien. Eurofarma får desuden forkøbsret til enhver fremtidig mulighed for at registrere og kommercialisere chikungunya‑vaccinen i resten af Latinamerika.

Aftalen er baseret på transferpris og royalties uden tilknyttede upfront‑ eller milepælsbetalinger. Eurofarma vil være ansvarlig for at søge og opretholde den regulatoriske godkendelse af vaccinen i de eksklusive territorier samt for salgs- og distributionsomkostninger. Bavarian Nordic vil fortsat være producent af vaccinen, som stilles til rådighed for Eurofarma gennem en transferprisaftale.

Afhængigt af drøftelser med den brasilianske lægemiddelmyndighed, Anvisa, forventes den regulatoriske indsendelse at finde sted senere i første halvdel af 2026, hvilket potentielt kan understøtte lanceringen af chikungunya‑vaccinen i Brasilien i anden halvdel af 2027.

“Efter en vellykket lancering af vores chikungunya‑vaccine til rejsende på de første vestlige markeder i 2025, er vi glade for også at udvide den kommercielle tilgængelighed for endemiske befolkninger gennem denne første distributionsaftale,” udtaler Paul Chaplin, administrerende direktør i Bavarian Nordic. “Brasilien er fortsat hårdt ramt af chikungunya og står for halvdelen af alle rapporterede tilfælde og relaterede dødsfald på verdensplan. Sammen med Eurofarma, en lokal partner med stærk regional tilstedeværelse, fortsætter vi vores indsats for at skabe en varig forbedring af den globale folkesundhed.”

“Vores partnerskab med Bavarian Nordic styrker Eurofarmas engagement i innovation og i at udvide adgangen til sundhedsydelser af høj kvalitet. Det bygger på vores stærke kapaciteter til at levere løsninger med stor gavn for mennesker i Brasilien og på tværs af Latinamerika — så alle får mulighed for at leve længere og bedre,” siger João Siffert, Vice President of Innovation i Eurofarma.

Selvom aftalen sigter mod at forbedre adgangen til chikungunya‑vacciner i Brasilien markant, forventes den ikke at have en væsentlig økonomisk effekt for Bavarian Nordic på kort- til mellemlang sigt.

//

Om CHIKV VLP-vaccinen

CHIKV VLP er en enkelt-dosis, rekombinant vaccine baseret på viruslignende partikler leveret i en forudfyldt sprøjte til aktiv forebyggende immunisering mod sygdom forårsaget af chikungunyavirus for personer ned til 12 år. Den er udformet til at fremkalde en robust immunrespons, og resultater har vist, at en beskyttende immunitet allerede begynder at udvikle sig 1 uge efter vaccination.

CHIKV VLP indeholder ikke noget viralt genetisk materiale. Vaccinen er således ikke smitsom og kan dermed ikke forårsage sygdom. Dette er med til at sikre, at en bred gruppe af personer kan drage fordel af vaccination.

Vaccinen blev godkendt af de amerikanske lægemiddelmyndigheder, U.S. Food and Drug Administration (FDA) og af Europa-Kommissionen i februar 2025 samt i Storbritannien i maj 2025 under navnet VIMKUNYA®1.

Om chikungunya

Chikungunya er en myggebåren sygdom forårsaget af chikungunya-virussen. I de seneste 20 år er virussen dukket op i flere regioner i Asien, Afrika og Syd- og Mellemamerika, herunder mange populære rejsedestinationer, ofte i form af store uforudsigelige udbrud. Siden opdagelsen er CHIKV blevet identificeret i mere end 110 lande2. Chikungunya giver typisk akutte symptomer, herunder feber, udslæt, træthed, hovedpine og ofte alvorlige og invaliderende ledsmerter. De fleste patienter kommer sig i løbet af et par uger, men 30-40 % af de berørte kan udvikle kronisk leddegigt, der kan vare i måneder eller endda år3. I 2025 blev der rapporteret næsten 500.000 tilfælde af chikungunya og over 200 dødsfald på verdensplan4. Mere end halvdelen af de rapporterede tilfælde og relaterede dødsfald stammer fra Brasilien5. Nylige data tyder på, at chikungunya er stærkt underrapporteret og ofte fejldiagnosticeret som denguefeber på grund af en lignende symptomprofil6.

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et globalt vaccineselskab med en mission om at forbedre sundheden og redde liv gennem innovative vacciner. Vi er en foretrukken leverandør af mpox- og koppevacciner til regeringer med hensyn til at forbedre det offentlige sundhedsberedskab og har en førende produktportefølje af rejsevacciner. For mere information, besøg www.bavarian-nordic.com.

Om Eurofarma

Eurofarma, der blev grundlagt i 1972, dækker centrale farmaceutiske segmenter og er markedsleder inden for medicinske recepter i Brasilien. Som et brasiliansk multinationalt selskab, der opererer i 24 lande med fuld dækning i hele Latinamerika og detaillederskab i regionen, har virksomheden også aktiviteter i USA og Afrika, med mere end 13.500 medarbejdere og 11 produktionsfaciliteter. I 2024 producerede Eurofarma 600 millioner enheder. Samme år investerede virksomheden over USD 122 mio. i innovationsprojekter og opnåede en nettoomsætning på over USD 1,78 mia. For mere information, besøg www.eurofarma.com.br.

