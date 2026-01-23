Transgene renforce son comité scientifique avec l’arrivée d’Antoine Italiano et Ignacio Melero, deux experts renommés en immunothérapie du cancer

Strasbourg, France, 23 janvier 2026, 8 h 00 – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies reposant sur des vecteurs viraux contre les cancers, annonce la nomination de deux nouveaux experts au sein de son comité scientifique, le Prof Antoine Italiano, MD, PhD, et le Prof Ignacio Melero, MD, PhD, renforçant ainsi son leadership scientifique.

« Reconnus internationalement pour leur leadership dans les domaines de la médecine de précision, de l’immuno-oncologie et de l’immunothérapie anticancéreuse, Antoine et Ignacio apporteront une expertise considérable à Transgene », a déclaré Alessandro Riva, Président-Directeur général de Transgene. « Nous sommes honorés de les compter parmi nous et nous sommes ravis de travailler ensemble pour accélérer le développement de myvac®, notre plateforme de vaccins thérapeutiques individualisés reposant sur des néoantigènes. Leur contribution nous aidera à franchir les prochaines étapes clés du développement clinique de nos autres candidats vaccins anticancer à base de vecteurs viraux. »

Le Dr Antoine Italiano, MD, PhD, est un oncologue médical de renommée internationale, spécialisé dans le développement précoce de médicaments et la médecine de précision. Il est chef du département de médecine de l’Institut Bergonié (Bordeaux)et dirige le programme de médecine de précision à Gustave Roussy (Paris).

Le professeur Italiano a été investigateur principal dans plus de 50 essais de Phase I et plus de 40 essais cliniques de Phase II et III au cours des cinq dernières années. Ses recherches portent sur l’immuno-oncologie, les thérapies ciblées et la recherche translationnelle, en particulier dans le domaine des tumeurs rares telles que les sarcomes.

Il a obtenu son doctorat en biologie cellulaire moléculaire en 2008 et a effectué un stage postdoctoral au Memorial Sloan Kettering Cancer Center à New York.

Le professeur Italiano est membre de l’ASCO, de l’AACR et de l’ESMO, et collabore régulièrement à des revues oncologiques de premier plan. Il est l’auteur ou le coauteur de plus de 500 publications à comité de lecture, notamment dans Nature Medicine, Lancet Oncology et JAMA Oncology.

Ses travaux ont considérablement influencé le domaine de l’oncologie de précision, en comblant des lacunes cliniques majeures et en stimulant l’innovation thérapeutique.

Ignacio Melero, MD, PhD, est professeur d’immunologie à l’université de Navarre, en Espagne, et codirecteur du département d’immunologie et d’immunothérapie de la Clínica Universidad de Navarra.

Il est largement reconnu au niveau international pour ses travaux pionniers dans le domaine de l’immunothérapie du cancer, en particulier sur les anticorps monoclonaux immunostimulants et la costimulation des réponses immunitaires antitumorales.

Il a passé trois ans à mener des recherches chez Bristol-Myers Squibb à Seattle (États-Unis), avant de retourner en Espagne en 1998, où il dirige depuis lors une équipe multidisciplinaire au Centre de recherche médicale appliquée (CIMA) et à la Clínica Universidad de Navarra, qui se concentre sur l’immunothérapie cellulaire, la thérapie génique et les anticorps monoclonaux.

Le professeur Melero a été investigateur principal dans plus de 40 essais cliniques sur l’immunothérapie et est rédacteur scientifique pour plusieurs revues prestigieuses, notamment Clinical Cancer Research, Cancer Discovery et Journal for Immunotherapy of Cancer. Il siège à plusieurs comités consultatifs scientifiques internationaux, notamment ceux de l’Institut Curie (Paris), Gustave Roussy (Paris), l’Institut néerlandais du cancer (NKI) et l’Institut de recherche biomédicale de Grenade, en Espagne. En 2023, il a été nommé professeur titulaire de la chaire Kidani d’immunothérapie anticancéreuse à l’université d’Oxford.

Il a publié plus de 350 articles scientifiques et a reçu une prestigieuse bourse ERC Advanced Grant de l’Union européenne pour ses recherches sur les immunothérapies à base d’ARNm, en 2024.

***

Contacts

Transgene: Media: Investisseurs & Analystes : Caroline Tosch Lucie Larguier Responsable Communication corporate et scientifique Directrice Financière +33 (0)3 68 33 27 38 Nadege Bartoli communication@transgene.fr Chargée Relations Investisseurs

et Communication Financière Citigate Dewe Rogerson & Grayling +33 (0)3 88 27 91 00/03 Olivier Bricaud/Marie Frocrain investorrelations@transgene.fr + 33 (0) 7 63 73 05 67 transgeneFR@citigatedewerogerson.com





À propos de Transgene

Transgene (Euronext : TNG) est une société de biotechnologie qui conçoit et développe des produits d’immunothérapie contre les cancers. Le portefeuille de Transgene se compose de plusieurs immunothérapies basées sur des vecteurs viraux au stade clinique. TG4050, candidat phare de la Société, est le premier traitement individualisé issu de la plateforme myvac® et a obtenu la preuve de principe clinique chez des patients atteints de cancer de la tête et du cou, traités en situation adjuvante. La Société développe d’autres candidats basés sur des vecteurs viraux tels que BT-001, un virus oncolytique basé sur le virus breveté de la plateforme invir.IO®, en développement clinique. La Société mène d’autres programmes de recherche basés sur sa technologie de vecteurs viraux pour soutenir le développement de son portefeuille de candidats.

Avec myvac®, la vaccination thérapeutique entre dans la médecine de précision avec une immunothérapie innovante spécifique à chaque patient. Cette immunothérapie permet d’intégrer, dans un vecteur viral, des mutations tumorales identifiées et sélectionnées grâce à des technologies d’intelligence artificielle.

Invir.IO®, une plateforme issue de l’expertise de Transgene en ingénierie des vecteurs viraux permet de concevoir une nouvelle génération de virus oncolytiques multifonctionnels.

Plus d’informations sur www.transgene.com.

Suivez-nous sur LinkedIn : @Transgene, X : @TransgeneSA, et Bluesky : @Transgene

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des informations et/ou déclarations prospectives pouvant être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes, de sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés. Il n’existe aucune garantie (i) que les résultats des travaux précliniques et des essais cliniques antérieurs soient prédictifs des résultats des essais cliniques actuellement en cours, (ii) que les autorisations réglementaires portant sur les thérapies de Transgene seront obtenues ou (iii) que la Société trouvera des partenaires pour développer et commercialiser ses thérapies dans des délais raisonnables et dans des conditions satisfaisantes. La survenue de ces risques pourrait avoir un impact négatif significatif sur les activités de la Société, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats ou ses développements. Pour une description des risques et incertitudes de nature à affecter les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations de la Société et ainsi à entraîner une variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez-vous référer à la rubrique « Facteurs de Risque » du Document d’enregistrement universel déposé auprès de l’AMF et disponible sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de la Société (www.transgene.com). Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent document et Transgene ne s’engage pas à mettre à jour ces déclarations prospectives, même si de nouvelles informations devaient être disponibles à l’avenir.

Pièce jointe