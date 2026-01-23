Børsprospekt samt meddelelse om formue og antal investorer i andelsklasse NewDeal Invest Akk., kl n under Investeringsforeningen PortfolioManager

Investeringsforeningen PortfolioManager offentliggører hermed opdateret fællesprospekt.
Opdateringen sker som følge af, at andelsklasse optages til handel på Nasdaq Copenhagen A/S med første handelsdag den 28. januar 2026.
Nedenfor findes oplysninger om andelsklassens investorer, antal udstedte beviser samt formue pr. d.d.
|Andelsklasse
|ISIN
|Antal investorer
|Antal cirkulerende andele
|Formue DKK
|NewDeal Invest Akk., kl n
|DK0064642623
|11
|140
|15.062,0
Prospektet er vedhæftet.
Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på tlf. 38 42 38 21.
Med venlig hilsen
Jan Steen Ahlberg, adm. direktør
Fundmarket A/S
