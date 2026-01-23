Børsprospekt samt meddelelse om formue og antal investorer i andelsklasse NewDeal Invest Akk., kl n under Investeringsforeningen PortfolioManager

Investeringsforeningen PortfolioManager offentliggører hermed opdateret fællesprospekt.

Opdateringen sker som følge af, at andelsklasse optages til handel på Nasdaq Copenhagen A/S med første handelsdag den 28. januar 2026.

Nedenfor findes oplysninger om andelsklassens investorer, antal udstedte beviser samt formue pr. d.d.

Andelsklasse ISIN Antal investorer Antal cirkulerende andele Formue DKK NewDeal Invest Akk., kl n DK0064642623 11 140 15.062,0



Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på tlf. 38 42 38 21.

