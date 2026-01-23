Børsprospekt samt meddelelse om formue og antal investorer i andelsklasse NewDeal Invest Akk., kl n under Investeringsforeningen PortfolioManager

Investeringsforeningen PortfolioManager offentliggører hermed opdateret fællesprospekt.

Opdateringen sker som følge af, at andelsklasse optages til handel på Nasdaq Copenhagen A/S med første handelsdag den 28. januar 2026. 

Nedenfor findes oplysninger om andelsklassens investorer, antal udstedte beviser samt formue pr. d.d.  

AndelsklasseISINAntal investorerAntal cirkulerende andeleFormue DKK
NewDeal Invest Akk., kl n DK0064642623 11 140 15.062,0


Prospektet er vedhæftet.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på tlf. 38 42 38 21.

Med venlig hilsen
Jan Steen Ahlberg, adm. direktør
Fundmarket A/S

Vedhæftet fil


Attachments

Børsprospekt 23.01.2026

