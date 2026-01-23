KALMAR OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 23.1.2026 KLO 10.45

Kalmar Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026

Kalmar Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta (”Nimitystoimikunta”) ehdottaa vuoden 2026 varsinaiselle yhtiökokoukselle (”Yhtiökokous”), että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan jäsentä (nykyisin kahdeksan).

Hallituksen nykyinen jäsen Teresa Kemppi-Vasama on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin uudelleen Jaakko Eskola, Lars Engström, Marcus Hedblom, Vesa Laisi, Casimir Lindholm, Sari Pohjonen ja Emilia Torttila-Miettinen. Lisäksi Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin uutena jäsenenä Carita Himberg.

Carita Himberg on kokenut henkilöstö- ja yrityskulttuurijohtaja, jolla on taustaa useista eri yrityksistä sekä toimialoilta.

Lisäksi Nimitystoimikunta suosittaa, että hallitus valitsee keskuudestaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Jaakko Eskolan ja varapuheenjohtajaksi Casimir Lindholmin.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tulla valituiksi hallitukseen uudelleen. Lisäksi kaikkien on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Carita Himbergin ansioluettelo on tämän tiedotteen liitteenä. Ehdotetut nykyiset hallituksen jäsenet on esitelty Kalmarin verkkosivuilla: https://www.kalmar.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus/ .

Nimitystoimikunta haluaa jo tässä vaiheessa kiittää Teresaa hänen pitkäaikaisesta ja arvokkaasta työstään Kalmarin hyväksi, mikä huipentui yhtiön onnistuneeseen siirtymiseen itsenäiseksi pörssiyhtiöksi.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta Nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat Yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että Kalmar Oyj:llä on hyvän pohjoismaisen hallintomallin mukainen hallituksen ulkopuolinen Nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus, ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Ehdotus hallituksen palkkioista

Nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan tulevalla toimikaudella kiinteitä vuosipalkkioita seuraavasti:

hallituksen puheenjohtajalle 168 000 euroa (160 000 euroa vuonna 2025)

hallituksen varapuheenjohtajalle 100 000 euroa (95 000 euroa vuonna 2025)

hallituksen jäsenille 84 000 euroa (80 000 euroa vuonna 2025)

Hallituksen jäsenistä valittaville valiokuntien jäsenille ehdotetaan maksettavan kiinteitä lisäpalkkioita seuraavasti:

tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtajalle 21 000 euroa (20 000 euroa vuonna 2025)

tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsenille 10 500 euroa (10 000 euroa vuonna 2025)

henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 16 000 euroa (15 000 euroa vuonna 2025)

henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenille 10 500 euroa (10 000 euroa vuonna 2025)

hallituksen mahdollisten muiden valiokuntien puheenjohtajille hallituksen erillisen päätöksen mukaisesti 16 000 euroa (15 000 euroa vuonna 2025)

hallituksen mahdollisten muiden valiokuntien jäsenille hallituksen erillisen päätöksen mukaisesti 5 500 euroa (5 000 euroa vuonna 2025)

Vuosipalkkion lisäksi maksettaisiin kokouspalkkiona 1 000 euroa, kun hallituksen jäsen osallistuu kokoukseen, joka pidetään hänen asuinmaassaan. Kun kokous pidetään eri maassa kuin hallituksen jäsenen kotimaa, kokouspalkkiona maksettaisiin 2 000 euroa, ja kun kokous pidetään eri mantereella kuin missä hallituksen jäsenen kotimaa sijaitsee, kokouspalkkiona maksettaisiin 3 000 euroa. Etä- ja puhelinkokouksista sekä normaaleista kokouksista, joihin hallituksen jäsen osallistuu etänä, kokouspalkkiona maksettaisiin 1 000 euroa.

Noin 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta suoritettaisiin Kalmar Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana. Tavoite on, että osakkeiden hankinta markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan aloitettaisiin Q1 2026 osavuosikatsauksen julkistuksen jälkeen. Yhtiö vastaisi palkkioina maksettavista osakkeista suoritettavasta varainsiirtoverosta.

Hallituksen jäsenten matkakulut ja muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät kulut korvattaisiin yhtiön politiikan mukaisesti.

Kalmarin nimitystoimikunnan jäsenet ovat:

Ville Herlin (Wipunen varainhallinta oy:n nimeämänä)

Heikki Herlin, Nimitystoimikunnan puheenjohtaja (Mariatorp Oy:n nimeämänä)

Timo Sallinen, Sijoitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä)

Mikko Mursula, Toimitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä)

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisesti Kalmarin hallituksen puheenjohtaja osallistuu nimitystoimikunnan työskentelyyn asiantuntijana ilman oikeutta osallistua nimitystoimikunnan päätöksentekoon.

Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun, joka julkaistaan myöhemmin.

Lisätietoja:

Carina Geber-Teir, sijoittajasuhde-, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. 040 502 4697

Kalmar lyhyesti

Kalmar (Nasdaq Helsinki: KALMAR) liikuttaa hyödykkeitä kriittisissä toimitusketjuissa maailmanlaajuisesti, ja sen visiona on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn laitteissa ja palveluissa. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman uraauurtavia raskaiden materiaalien käsittelylaitteita ja palveluja satamille ja terminaaleille, jakelukeskuksille, valmistavalle teollisuudelle ja raskaan logistiikan tarpeisiin. Kalmar toimii maailmanlaajuisesti yli 120 maassa ja työllistää noin 5 200 henkilöä. Kalmarin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, Suomessa. Vuonna 2024 yhtiön liikevaihto oli yhteensä noin 1,7 miljardia euroa. www.kalmar.fi

