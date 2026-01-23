Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja hallituspalkkioiksi

Verkkokauppa.com Oyj PÖRSSITIEDOTE 23.1.2026 klo 11.15

Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 14.4.2026 pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu yhteensä seitsemästä jäsenestä ja että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Robin Bade, Henrik Pankakoski, Kati Riikonen, Irmeli Rytkönen, Samuli Seppälä, Enel Sintonen ja Arja Talma.

Mikäli kuka tahansa yllä esitetyistä ehdokkaista olisi estynyt valittavaksi hallitukseen yhtiökokouksessa, ehdotetaan, että käytettävissä olevat muut ehdokkaat valitaan edellä esitetyn mukaisesti. Tällöin hallituksen jäsenten lukumääräksi ehdotetaan käytettävissä olevien ehdokkaiden lukumäärää.

Hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen varapuheenjohtajan. Ehdokkaat ovat ilmoittaneet osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle, että mikäli heidät valitaan, he tulevat valitsemaan Arja Talman hallituksen puheenjohtajaksi ja Kati Riikosen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin. Kaikki ehdokkaat Samuli Seppälää lukuun ottamatta ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Seppälä ei ole riippumaton yhtiöstä eikä sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille nimitystoimikunta ehdottaa maksettavaksi seuraavat vuosipalkkiot toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

hallituksen puheenjohtajalle 75 000 euroa (tällä hetkellä 70 000 euroa)

hallituksen varapuheenjohtajalle 55 000 euroa (ei varapuheenjohtajaa), ja

kullekin hallituksen jäsenelle 37 500 euroa (35 000 euroa).





Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa edelleen, että 50 prosenttia vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta hankittavina Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Ehdotetaan, että yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan tai luovutukseen liittyvät transaktiokulut sekä varainsiirtoveron. Loput vuosipalkkiosta ehdotetaan maksettavan rahana, josta katetaan palkkiosta aiheutuvat verot.

Edellä mainitusta poiketen vuosipalkkio voidaan maksaa kokonaisuudessaan rahana, mikäli palkkiota ei oikeudellisista, verotuksellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista johtuen, tai muun yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa osakkeina.

Hallituksen valiokuntiin valittaville jäsenille ehdotetaan maksettavaksi seuraavat vuosipalkkiot toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 13 000 euroa (12 000 euroa),

tarkastusvaliokunnan varapuheenjohtajalle 11 000 euroa (10 000 euroa),

kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 6 500 euroa (6 000 euroa),

palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 8 500 euroa (8 000 euroa), ja

kullekin palkitsemisvaliokunnan jäsenelle 4 500 euroa (4 000 euroa).





Valiokuntien palkkiot ehdotetaan maksettavan rahana. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenille korvataan hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät kohtuulliset toteutuneet matka- ja majoituskulut sekä muut mahdolliset kustannukset.

Nimitystoimikunta koostuu kolmesta jäsenestä, jotka ovat yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa tai näiden nimeämiä edustajia. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä. Yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan, 30.5.2025 osakeomistuksen perusteella, edustajat nimitystoimikunnassa ovat: Samuli Seppälä (Verkkokauppa.comin perustaja, edustaen itseään); Erkka Kohonen (Senior Portfolio Manager), Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä ja Janne Kujala (Head of Nordic Equities), Evli-Rahastoyhtiö Oy:n nimeämänä.

Arja Talma ei osallistunut hallituksen jäsenten palkkioita koskevan ehdotuksen valmisteluun.

Hallituksen jäseniksi ehdotettujen CV:t ovat saatavilla yhtiön sijoittajasivuilla kohdassa Hallitus.

Lisätietoja:

Erkka Kohonen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja

Arja Talma

Hallituksen puheenjohtaja

Elisa Forsman, sijoittajasuhdejohtaja

Verkkokauppa.com Oyj

elisa.forsman@verkkokauppa.com

puh. 044 206 6094

Verkkokauppa.com on verkkokaupan edelläkävijä ja intohimoisesti asiakkaan puolella. Verkkokauppa.com vauhdittaa kaupan siirtymistä verkkoon Suomen nopeimmilla toimituksilla ja äärimmäisen sujuvalla asioinnilla. Yritys haastaa markkinan tarjoamalla tunnin toimitukset yli 2 miljoonalle asiakkaalle, voittavan valikoiman ja todennäköisesti aina halvimmat hinnat, sekä pyrkii joka päivä löytämään tehokkaampia tapoja ylittää asiakkaiden odotukset ja luoda uusi normi ostamiselle ja omistamiselle.

Verkkokauppa.com on perustettu vuonna 1992 ja on ollut verkossa ensimmäisestä päivästä lähtien. Yhtiön liikevaihto vuonna 2024 oli 468 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 600 henkilöä. Verkkokauppa.com on listattu Nasdaq Helsingissä.