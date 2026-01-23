DayOne Memajukan Platform Finlandia dengan Rencana Pusat Data Tahap Awal di Nurmijärvi

NURMIJÄRVI, Finlandia, Jan. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- DayOne, pengembang dan operator pusat data global yang berbasis di Singapura, hari ini mengumumkan rencana tahap awal untuk proyek pusat data di Klaukkala, Nurmijärvi, Finlandia. Pada saat yang sama, Pemerintah Kota Nurmijärvi telah memulai proses penanganan penjualan awal lahan pusat data itu bersama dengan DayOne. Proyek yang direncanakan ini semakin memperkuat komitmen jangka panjang DayOne untuk memajukan ekosistem digital Finlandia, menyusul komitmen investasi yang diumumkan sebelumnya sebesar sekitar 1,2 miliar euro dalam proyek Lahti, serta proyek usaha patungan di Kouvola dengan mitra lokal.

Kelanjutan pengembangan proyek Nurmijärvi bergantung pada diperolehnya persetujuan dan izin pemerintah yang diperlukan. Pusat data ini memiliki potensi pengembangan bertahap sementara hingga total daya jaringan listrik sebesar 560 MW. Pada tahap puncaknya, konstruksi diperkirakan akan mempekerjakan hingga sekitar 1.000 pekerja, dengan operasi jangka panjang yang mendukung peningkatan bertahap hingga 700 posisi terampil.

DayOne dan Fortum, produsen energi terkemuka Finlandia, telah menandatangani perjanjian pengamanan dan pengembangan lahan terkait proyek yang direncanakan itu. Berdasarkan perjanjian itu, Fortum akan mendukung pengembangan proyek dengan membantu proses penetapan zonasi dan memfasilitasi perencanaan koneksi jaringan listrik.

Proses penetapan zonasi saat ini tengah berlangsung di wilayah Sudentulli, Klaukkala utara, tempat pusat data itu direncanakan akan dibangun, dan belum ada keputusan final terkait penggunaan lahan. Selain penetapan zonasi, proyek ini juga memerlukan izin dari Kementerian Pertahanan, serta semua persetujuan kota dan peraturan lainnya yang berlaku.

DayOne telah aktif berdialog dengan pihak berwenang Finlandia dan telah menginformasikan rencananya kepada kementerian terkait. Proyek ini direncanakan sebagai pusat data bernilai tambah tinggi, selaras dengan peta jalan pusat data nasional Finlandia dan tujuan pengembangan infrastruktur digital berkelanjutan.

Seiring berjalannya proyek, DayOne tengah menyiapkan perjanjian kerangka kerja untuk mendukung pendidikan lokal di Nurmijärvi, termasuk kerja sama dengan berbagai lembaga seperti Universitas Aalto. Selain itu, kerangka kerja ini berencana untuk mendukung inisiatif perlindungan lingkungan dan budaya regional melalui kerja sama dengan pemangku kepentingan lokal.

Pada Desember 2025, DayOne memperoleh fasilitas pembiayaan mezanin hingga 1 miliar euro dari perusahaan investasi global Brookfield dan investor dana kekayaan negara global untuk mendukung ekspansinya di seluruh Finlandia dan Eropa. Pada Januari 2026, DayOne menandatangani perjanjian definitif untuk pembiayaan ekuitas Seri C senilai lebih dari 2 miliar dolar AS untuk mempercepat pertumbuhan globalnya, guna mendukung pengembangan platformnya di berbagai pasar utama, termasuk Finlandia.

Tentang DayOne Data Centers

DayOne merupakan pelopor pusat data global yang berkantor pusat di Singapura, yang mengembangkan dan mengoperasikan infrastruktur digital generasi berikutnya bagi para pemimpin industri yang membutuhkan solusi yang dapat diandalkan, hemat biaya, dan cepat diskalakan. Fasilitas mutakhir kami mendukung hyperscaler dan perusahaan besar melakukan penerapan dengan cepat serta meningkatkan konektivitas. Hal ini pada akhirnya mendorong keterlibatan dan inovasi transformatif saat kami membentuk masa depan berbagai industri. Pengembangan pusat data DayOne mencakup berbagai pasar utama, termasuk Singapura, Johor (Malaysia), Batam (Indonesia), Kawasan Metropolitan Bangkok, Tokyo, Hong Kong, dan Finlandia.