デイワン、ヌルミヤルヴィにおける初期段階のデータセンター計画で、フィンランドのプラットフォームを拡大

フィンランド・ヌルミヤルヴィ発, Jan. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- シンガポールに本社を置くグローバルデータセンター開発・運営企業のデイワン (DayOne) は本日、フィンランド・ヌルミヤルヴィ (Nurmijärvi) のクラウカラ (Klaukkala) におけるデータセンタープロジェクトの初期段階の計画を発表した。 同時に、ヌルミヤルヴィ市は、データセンター用地の初期段階の売却手続きをデイワンとともに開始した。 計画中のプロジェクトは、フィンランドのデジタルエコシステムの発展に向けた、デイワンによる長期的な取り組みをさらに強化するものである。これは、すでに発表済みのラハティ (Lahti) プロジェクトへの約12億ユーロ (約2,226億3,600万円) の投資、およびコウヴォラ (Kouvola) での現地パートナーとの合弁事業プロジェクトに続くものである。

ヌルミヤルヴィプロジェクトの継続的な開発は、必要な政府の承認および許可を条件とする。 データセンターは、総系統電力最大560MWまで拡張可能な、暫定的な段階的開発計画を有している。 ピーク時には、建設作業で最大約1,000人の労働者が雇用されると推定され、長期的な操業では最大700人の熟練職を段階的に増員する見込みである。

デイワンとフィンランドの大手エネルギー企業のフォータム (Fortum) は、計画中のプロジェクトに関連する用地確保と開発に関する契約を締結した。 契約に基づき、フォータムは、ゾーニング手続きの支援および系統連系計画の促進を通じて、プロジェクトの開発を支援する。

クラウカラ北部のスデントゥリ (Sudentulli) では現在、データセンターの建設が計画されている区域のゾーニングが進行中であり、土地利用に関する最終決定はいまだなされていない。 ゾーニングに加え、このプロジェクトは、国防省の許可、ならびにその他のすべての適用される自治体および規制当局の承認の対象となる。

デイワンはフィンランド当局と活発な対話を続けており、関連省庁に計画を通知済みである。 このプロジェクトは、フィンランドの国家データセンターロードマップおよび持続可能なデジタルインフラ開発目標に沿った、高付加価値データセンターとして計画されている。

プロジェクトの進展に伴い、デイワンはヌルミヤルヴィにおける地域教育を支援するための枠組み協定を準備しており、これには、アールト大学 (Aalto University) などの機関との協力が含まれる。 さらに、この枠組みでは、地域の環境保護および文化に関する取り組みを、現地の利害関係者との協力を通じて支援することを計画している。

2025年12月、デイワンはフィンランドおよび欧州全域での事業拡大を支えるため、グローバル投資会社ブルックフィールド (Brookfield) およびグローバルソブリン投資家から最大10億ユーロ (約1,855億5,801万円) のメザニンファイナンスファシリティを確保した。 2026年1月、デイワンはグローバルな成長を加速させるため、シリーズCエクイティ資金調達において20億米ドル (約3,173億4,194万円) 超の最終契約を締結した。これにより、フィンランドを含む主要市場におけるプラットフォームの開発が支援される。

デイワン・データセンターについて

デイワンは、シンガポールに本社を置くグローバルデータセンター分野のパイオニアであり、信頼性が高く、コスト効率に優れ、迅速に拡張可能なソリューションを求める業界リーダー向けに次世代のデジタルインフラを開発および運用している。 同社の最先端施設は、ハイパースケーラーや大企業が迅速な導入を実現し、接続性を強化することを可能にし、業界の未来を形作るうえで、変革をもたらす取り組みとイノベーションを推進する。 デイワンのデータセンター開発は、シンガポール、ジョホール (マレーシア)、バタム島 (インドネシア)、バンコク首都圏、東京、香港、フィンランドなどの主要市場に展開されている。