DayOne เดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มในฟินแลนด์ ด้วยแผนการสร้างศูนย์ข้อมูลระยะเริ่มต้นใน Nurmijärvi

NURMIJÄRVI, ฟินแลนด์, Jan. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- วันนี้ DayOne ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลระดับโลกจากสิงคโปร์ ได้ประกาศแผนโครงการศูนย์ข้อมูลระยะเริ่มต้นในพื้นที่ Klaukkala เมือง Nurmijärvi ประเทศฟินแลนด์ ในขณะเดียวกัน เทศบาล Nurmijärvi ก็ได้เริ่มกระบวนการพิจารณาการขายพื้นที่ศูนย์ข้อมูลในเบื้องต้นร่วมกับ DayOne แล้ว โครงการที่วางแผนไว้ยิ่งตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นระยะยาวของ DayOne ในการพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัลของฟินแลนด์ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น หลังจากที่ได้ประกาศการลงทุนประมาณ 1.2 พันล้านยูโรในโครงการ Lahti ไปก่อนหน้านี้ รวมถึงโครงการร่วมทุนใน Kouvola กับพันธมิตรในท้องถิ่นด้วย
การพัฒนาโครงการ Nurmijärvi ในขั้นต่อไปขึ้นอยู่กับการอนุมัติและใบอนุญาตที่จำเป็นจากหน่วยงานรัฐ ศูนย์ข้อมูลมีศักยภาพในการพัฒนาตามแผนเบื้องต้นได้สูงสุดราว 560 เมกะวัตต์ของกำลังไฟจากโครงข่ายรวม ในช่วงพีค คาดว่าการก่อสร้างจะมีแรงงานสูงสุดราว 1,000 คน และเมื่อเข้าสู่การดำเนินงานระยะยาว จะค่อย ๆ เพิ่มตำแหน่งงานทักษะเฉพาะทางได้สูงสุดประมาณ 700 ตำแหน่ง
บริษัท DayOne และ Fortum ผู้ผลิตพลังงานชั้นนำของฟินแลนด์ ได้ลงนามในข้อตกลงการจัดหาพื้นที่และการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าวที่วางแผนไว้ ซึ่งตามข้อตกลงนี้ Fortum จะสนับสนุนการพัฒนาโครงการโดยการช่วยดำเนินกระบวนการจัดทำผังเมืองและอำนวยความสะดวกในการวางแผนเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า
กระบวนการจัดทำผังเมืองในเขต Sudentulli ทางตอนเหนือของ Klaukkala ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ข้อมูล กำลังดำเนินการอยู่ และขณะนี้ยังไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน นอกจากกระบวนการจัดทำผังเมืองแล้ว โครงการนี้ยังต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงกลาโหม รวมถึงการอนุมัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากเทศบาลและหน่วยงานกำกับดูแล
โดยทาง DayOne ได้มีการหารืออย่างต่อเนื่องกับหน่วยงานทางการของฟินแลนด์ และได้แจ้งแผนงานให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว โครงการนี้ได้รับการวางแผนให้เป็นศูนย์ข้อมูลที่ที่สร้างมูลค่าสูง สอดคล้องกับโรดแมปศูนย์ข้อมูลระดับชาติของฟินแลนด์ และเป้าหมายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างยั่งยืน
ขณะที่โครงการกำลังเดินหน้า DayOne ก็กำลังจัดทำข้อตกลงกรอบการทำงานเพื่อสนับสนุนการศึกษาในท้องถิ่นที่ Nurmijärvi ซึ่งรวมถึงความร่วมมือกับสถาบันต่าง ๆ เช่น Aalto University นอกจากนี้ กรอบการทำงานดังกล่าวยังวางแผนที่จะสนับสนุนโครงการริเริ่มด้านการปกป้องสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมในระดับภูมิภาค ผ่านความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่น
ในเดือนธันวาคม 2025 ทาง DayOne ได้รับเงินทุนในรูปแบบของเงินกู้กึ่งทุนสูงถึง 1 พันล้านยูโรจากบริษัทลงทุนระดับโลกอย่าง Brookfield และนักลงทุนกองทุนความมั่งคั่งของรัฐระดับโลกรายหนึ่ง เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจไปทั่วฟินแลนด์และยุโรป ในเดือนมกราคม 2026 DayOne ได้ลงนามในข้อตกลงขั้นสุดท้ายสำหรับการระดมทุนรอบซีรีส์ C มูลค่ากว่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเร่งการเติบโตทั่วโลก ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์มของบริษัทในตลาดสำคัญ ๆ รวมถึงในประเทศฟินแลนด์ด้วย
เกี่ยวกับ DayOne Data Centers
DayOne เป็นผู้บุกเบิกศูนย์ข้อมูลซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่สิงคโปร์ พัฒนาและดำเนินการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลยุคใหม่สำหรับผู้นำอุตสาหกรรมที่ต้องการโซลูชันที่เชื่อถือได้ มีต้นทุนคุ้มค่า และสามารถขยายได้อย่างรวดเร็ว สิ่งอำนวยความสะดวกล้ำสมัยของเราช่วยเสริมศักยภาพให้ผู้ให้บริการไฮเปอร์สเกลและองค์กรขนาดใหญ่ สามารถปรับใช้อย่างรวดเร็วและเพิ่มการเชื่อมต่อ เพื่อขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมเชิงเปลี่ยนแปลง ขณะที่เรากำหนดอนาคตของอุตสาหกรรม การพัฒนาศูนย์ข้อมูลของ DayOne ครอบคลุมตลาดสำคัญ ๆ ได้แก่ สิงคโปร์ ยะโฮร์ (มาเลเซีย) บาตัม (อินโดนีเซีย) กรุงเทพฯ และปริมณฑล โตเกียว ฮ่องกง และฟินแลนด์
