Niðurstöður í útboði ríkisbréfa - RIKB 28 1115 - RIKS 37 0115

 | Source: Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins

Flokkur RIKB 28 1115RIKS 37 0115
Greiðslu-og uppgjörsdagur 28.01.202628.01.2026
Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.) 5.3702.540
Samþykkt (verð / ávöxtunarkrafa) 95,230/6,92084,450/2,653
Fjöldi innsendra tilboða 3012
Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.) 5.8702.640
Fjöldi samþykktra tilboða 2711
Fjöldi samþykktra tilboða úthlutað að fullu 2711
Lægsta úthlutaða verð / Hæsta úthlutaða ávöxtunarkrafa 95,230/6,92084,450/2,653
Hæsta úthlutaða verð / Lægsta úthlutaða ávöxtunarkrafa 95,333/6,88084,620/2,633
Lægsta verð / Hæsta ávöxtunarkrafa úthlutað að fullu 95,230/6,92084,450/2,653
Vegið meðaltal samþykktra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa) 95,270/6,91084,533/2,643
Besta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa) 95,333/6,88084,620/2,633
Versta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa) 95,130/6,96084,355/2,664
Vegið meðaltal innsendra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa) 95,262/6,91084,527/2,644
Hlutfall samþykktra tilboða sem tekin eru að hluta (u.þ.b.) 100,00 %100,00 %
Boðhlutfall 1,091,04

