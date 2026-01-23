|Flokkur
|RIKB 28 1115
|RIKS 37 0115
|Greiðslu-og uppgjörsdagur
|28.01.2026
|28.01.2026
|Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.)
|5.370
|2.540
|Samþykkt (verð / ávöxtunarkrafa)
|95,230
|/
|6,920
|84,450
|/
|2,653
|Fjöldi innsendra tilboða
|30
|12
|Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.)
|5.870
|2.640
|Fjöldi samþykktra tilboða
|27
|11
|Fjöldi samþykktra tilboða úthlutað að fullu
|27
|11
|Lægsta úthlutaða verð / Hæsta úthlutaða ávöxtunarkrafa
|95,230
|/
|6,920
|84,450
|/
|2,653
|Hæsta úthlutaða verð / Lægsta úthlutaða ávöxtunarkrafa
|95,333
|/
|6,880
|84,620
|/
|2,633
|Lægsta verð / Hæsta ávöxtunarkrafa úthlutað að fullu
|95,230
|/
|6,920
|84,450
|/
|2,653
|Vegið meðaltal samþykktra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa)
|95,270
|/
|6,910
|84,533
|/
|2,643
|Besta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa)
|95,333
|/
|6,880
|84,620
|/
|2,633
|Versta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa)
|95,130
|/
|6,960
|84,355
|/
|2,664
|Vegið meðaltal innsendra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa)
|95,262
|/
|6,910
|84,527
|/
|2,644
|Hlutfall samþykktra tilboða sem tekin eru að hluta (u.þ.b.)
|100,00 %
|100,00 %
|Boðhlutfall
|1,09
|1,04
Niðurstöður í útboði ríkisbréfa - RIKB 28 1115 - RIKS 37 0115
