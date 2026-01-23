Selskabsmeddelelse nr. 6 / 2026

23. januar 2026

Tilbudsdokument fra JLB Invest ApS

JLB Invest ApS har som tidligere meddelt erhvervet 70,8 % af aktiekapitalen i NewCap Holding A/S og er derfor forpligtet til at fremsætte et pligtmæssigt overtagelsestilbud til aktionærerne i NewCap Holding A/S.

JLB Invest ApS har i dag offentliggjort vedhæftede tilbudsdokument og anmodet NewCap Holding A/S om at offentliggøre dette via Nasdaq og på Selskabets hjemmeside. Tilbudskursen er i henhold til tilbudsdokumentet DKK. 0,12 kontant pr. aktie a nominelt DKK 0,05.

Information om tilbudsdokumentets tilgængelighed vil desuden blive sendt til alle navnenoterede aktionærer i NewCap Holding A/S og kan hentes på selskabets hjemmeside, www.newcap.dk,

Bestyrelsen i NewCap Holding A/S vil efterfølgende udsende sin redegørelse om købstilbuddet i henhold til § 23 i Bekendtgørelse nr. 614/2025 om overtagelsestilbud. Redegørelsen sendes ligeledes til alle navnenoterede aktionærer.

Med venlig hilsen

NewCap Holding A/S

For yderligere information kontakt venligst:

Peter Steen Christensen

Telefon: +45 2370 5885

Email: info@newcap.dk

Generelle informationer

I henhold til tilbudsdokumentet er købstilbuddet ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller andre handlinger, bortset fra hvad der kræves i henhold til dansk ret. Købstilbuddet fremsættes hverken direkte eller indirekte over for aktionærer, der er bosiddende i en jurisdiktion, hvor fremsættelsen af købstilbuddet eller en accept heraf ville stride mod lovgivningen i en sådan jurisdiktion, og tilbudsdokumentet må ikke fremsendes til aktionærer, der er bosiddende i en sådan jurisdiktion. Enhver person, der kommer i besiddelse af tilbudsdokumentet, forventes og antages selv at indhente alle nødvendige oplysninger om eventuelle begrænsninger, der måtte gælde for ved kommende, samt at overholde disse.

Købstilbuddet fremsættes hverken direkte eller indirekte i eller til Canada, Australien eller Japan eller nogen anden jurisdiktion, hvor dette ville udgøre en overtrædelse af lovgivningen i den pågældende jurisdiktion (en ”Udelukket Jurisdiktion”), og købstilbuddet gælder ikke og kan ikke accepteres fra en Udelukket Jurisdiktion. I overensstemmelse hermed bliver eksemplarer af tilbudsdokumentet og ethvert medfølgende dokument hverken direkte eller indirekte fremsendt eller på anden måde sendt, distribueret eller videresendt og må hverken direkte eller indirekte fremsendes eller på anden måde distribueres eller videresendes i, til eller fra en Udelukket Jurisdiktion, såfremt dette ville udgøre en overtrædelse af lovgivningen i den pågældende jurisdiktion. Personer, der modtager tilbudsdokumentet og ethvert medfølgende dokument, må ikke sende, distribuere eller videresende dem i, til eller fra disse jurisdiktioner, da dette i henhold til tilbudsdokumentet vil kunne ugyldiggøre enhver påstået accept af Købstilbuddet fra aktionærer i disse jurisdiktioner.

