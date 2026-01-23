Rogers présente le vêtement emblématique de l’initiative Un chandail, une nation

TORONTO, 23 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- C’est avec fierté que Rogers a procédé aujourd’hui au dévoilement du vêtement emblématique de l’initiative Un chandail, une nation comme symbole d’unité nationale qui s’inscrit dans la campagne C’est notre sport de Rogers.





Créée à la main par Cameron Lizotte, ancien joueur de la OHL aujourd’hui designer de mode, la création réunit des morceaux de chandails de hockey de toutes les provinces et de tous les territoires du Canada, représentant toutes les facettes du hockey et l’attachement profond de notre pays envers ce sport.

Après avoir fait don de son propre chandail pour donner l’impulsion à une campagne qui a permis de recueillir des centaines de chandails de hockey de partout au pays, l’athlète de l’Équipe Rogers et capitaine des Oilers d’Edmonton, Connor McDavid, a été le premier à enfiler le vêtement emblématique. Photos ici.

« L’initiative Un chandail, une nation célèbre par l’art le rôle rassembleur du hockey qui unit tous les Canadiens et Canadiennes, a déclaré Terrie Tweddle, chef de la direction de la Marque et des Communications de Rogers. Nous voulons exprimer notre gratitude envers les fans de partout au pays qui ont fait don d’un chandail de leur propre collection pour montrer leur fierté à l’égard de notre sport national. »

Le vêtement emblématique est composé de pièces cousues ensemble à la façon d’une courtepointe représentant :

chaque province et territoire du Canada;

les sept équipes canadiennes de la LNH;

le chandail de l’Express de York Simcoe que Connor McDavid a porté plus jeune, le chandail de la Victoire de Montréal de Marie-Philip Poulin et le chandail de l’Avalanche d’Ancaster de Sarah Nurse;

des équipes de hockey mineur;

des équipes de hockey féminin de tous les niveaux;

des équipes de ligues récréatives et de vétérans.





« En plus de viser à raconter une histoire, la démarche de création du chandail repose sur la collaboration et la fierté que nous partageons à l’égard de notre sport, a affirmé Cameron Lizotte. Chaque détail a été pensé avec soin, et chaque pièce cousue porte un sens. Ce chandail, représentant chaque province et territoire, devient alors un symbole d’unité et d’identité nationale. »

Rogers et M. Lizotte ont produit cinq versions uniques du chandail qui seront portées au cours des prochaines semaines par les meilleurs joueurs et joueuses de hockey du Canada pour symboliser notre fierté à l’égard de notre sport national; elles seront aussi mises en vedette dans le cadre d’une campagne publicitaire nationale.

Consultez rogers.com/un-chandail-une-nation pour en savoir plus.

