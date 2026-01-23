Opdatering af forventede udbytter for regnskabsåret 2025

I forlængelse af fondsbørsmeddelelse den 15. december 2025 offentliggøres de opdaterede udbytter for regnskabsåret 2025.
Investeringsforeningen C WorldWide udbetaler udbytter den 27. januar 2026, som fremgår nedenfor.
Udbytterne vil fragå kursen den 27. januar 2026 og indsættes på medlemmernes afkastkonti den
29. januar 2026.
Sidste dag med ret til handel af beviserne inklusiv aconto udbytter er således den 26. januar 2026.
Udlodningerne vil formelt set blive endeligt godkendt på den ordinære generalforsamling den 22. april 2026.
|ISIN
|Afdeling
|kr. pr. andel
|DK0010157965
|Globale Aktier KL A
|138,20
|DK0060287217
|Globale Aktier Etik KL UDL
|1,30
|DK0010312529
|Stabile Aktier KL A
|4,90
|DK0060057644
|Asien KL A
|3,40
|DK0015945166
|Emerging Markets KL
|0,00
|DK0061534963
|Indien KL A
|1,40
Med venlig hilsen
Investeringsforeningen C WorldWide
Henrik Bradt
Direktør
