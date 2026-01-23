Opdatering af forventede udbytter for regnskabsåret 2025

I forlængelse af fondsbørsmeddelelse den 15. december 2025 offentliggøres de opdaterede udbytter for regnskabsåret 2025.

Investeringsforeningen C WorldWide udbetaler udbytter den 27. januar 2026, som fremgår nedenfor.
Udbytterne vil fragå kursen den 27. januar 2026 og indsættes på medlemmernes afkastkonti den
29. januar 2026.

Sidste dag med ret til handel af beviserne inklusiv aconto udbytter er således den 26. januar 2026.

Udlodningerne vil formelt set blive endeligt godkendt på den ordinære generalforsamling den 22. april 2026.

ISIN    Afdeling      kr. pr. andel
DK0010157965Globale Aktier KL A         138,20
DK0060287217Globale Aktier Etik KL UDL      1,30
DK0010312529Stabile Aktier KL A           4,90
DK0060057644Asien KL A            3,40
DK0015945166Emerging Markets KL           0,00
DK0061534963Indien KL A            1,40
    


 

 

 Med venlig hilsen
 Investeringsforeningen C WorldWide

Henrik Bradt
Direktør

