Opdatering af forventede udbytter for regnskabsåret 2025

I forlængelse af fondsbørsmeddelelse den 15. december 2025 offentliggøres de opdaterede udbytter for regnskabsåret 2025.

Investeringsforeningen C WorldWide udbetaler udbytter den 27. januar 2026, som fremgår nedenfor.

Udbytterne vil fragå kursen den 27. januar 2026 og indsættes på medlemmernes afkastkonti den

29. januar 2026.

Sidste dag med ret til handel af beviserne inklusiv aconto udbytter er således den 26. januar 2026.

Udlodningerne vil formelt set blive endeligt godkendt på den ordinære generalforsamling den 22. april 2026.

ISIN Afdeling kr. pr. andel DK0010157965 Globale Aktier KL A 138,20 DK0060287217 Globale Aktier Etik KL UDL 1,30 DK0010312529 Stabile Aktier KL A 4,90 DK0060057644 Asien KL A 3,40 DK0015945166 Emerging Markets KL 0,00 DK0061534963 Indien KL A 1,40











Med venlig hilsen

Investeringsforeningen C WorldWide

Henrik Bradt

Direktør

