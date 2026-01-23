Pourquoi la victoire dépend avant tout de soi-même - Marit Bouwmeester s’apprête à inspirer le public lors du European ABM Forum

LONDRES, 23 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- B2B Marketing a le plaisir d’annoncer que Marit Bouwmeester, quadruple médaillée olympique et navigatrice la plus titrée de l’histoire des Jeux olympiques, prononcera le discours de clôture du European ABM Forum le 26 mars 2026 à Amsterdam.

Fort du succès de l’édition inaugurale en 2025, le Forum 2026 — co-organisé avec l’agence B2B Spotonvision — réunira des leaders du marketing et des ventes venus de toute l’Europe pour des conférences, des ateliers et des rencontres.

Le thème de cette année, « Building Resilient Growth: How ABM Creates Clarity in Uncertain Times » (Bâtir une croissance résiliente : comment l’ABM apporte de la clarté en période d’incertitude), reflète la réalité actuelle du B2B. L’incertitude n’est plus l’exception, elle est devenue la norme. Les organisations qui réussissent sont celles qui se concentrent sur les bons comptes, alignent leurs ventes et leur marketing et démontrent une valeur mesurable.

Le discours de Marit, « Winning is an inside job » (la victoire dépend avant tout de soi-même), s’inspire de son expérience au plus haut niveau du sport d’élite. La voile exige une prise de décision constante sous pression, souvent dans des conditions imprévisibles, ce qui en fait une puissante métaphore du monde des affaires. Marit expliquera pourquoi la victoire commence par un état d’esprit positif, comment se concentrer sur ce que l’on peut influencer, et comment transformer la pression en clarté.

« Nous sommes ravis d’accueillir Marit en tant que conférencière principale du European ABM Forum », a déclaré Richard O’Connor, PDG de B2B Marketing. Son parcours est marqué par la résilience et la redéfinition des limites, et sa vision est en parfaite adéquation avec le thème de cette année. Les participants repartiront avec des idées concrètes à appliquer immédiatement, notamment pour guider leurs équipes en période d’incertitude. »

L’European ABM Forum est l’événement européen de référence pour les professionnels du B2B à la recherche d’approches éprouvées en matière d’ABM pour stimuler la croissance.

Les billets sont disponibles ici : https://events.b2bmarketing.net/euroabmforum.

À propos de B2B Marketing :

Fondée en 2004, la société B2B Marketing est largement reconnue pour avoir défini le marketing B2B comme un secteur à part entière, et s’est développée pour devenir une entreprise mondiale spécialisée dans l’intelligence communautaire.

En 2021, B2B Marketing a lancé Propolis, un service basé sur l’adhésion et qui offre aux leaders du marketing B2B des stratégies, des cadres et des compétences pour stimuler la croissance et démontrer un impact commercial clair. Propolis compte des membres issus de nombreuses marques B2B parmi les plus reconnues au monde.

b2bmarketing.net

À propos de SPOTONVISION :

Depuis 2006, SPOTONVISION accompagne les grandes marques et les entreprises en pleine expansion dans le développement de stratégies de commercialisation qui stimulent la croissance. En tant que l’une des premières agences en Europe à se concentrer exclusivement sur le marketing B2B, nous savons exactement ce qu’il faut faire pour renforcer l’impact commercial.

www.spotonvision.com

Photo disponible ici : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/24902ab4-a1cb-4a47-9427-f862ef9f47e8