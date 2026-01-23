Aconto-udbytte for regnskabsåret 2025

Bestyrelsen har vedtaget at foretage aconto-udlodning i Investeringsforeningen BankInvest, som det fremgår af nedenstående.
Udbytterne forventes udbetalt aconto i februar 2026 således, at de vil fragå afdelingernes/andelsklassernes indre værdi den 3. februar 2026 med valør den 5. februar 2026. Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger/andelsklasser inklusive ret til aconto-udbytte er den 2. februar 2026.
Investorerne kan forvente at have udbyttet til rådighed på depotet den 5. februar 2026.
|Investeringsforeningen BankInvest
|ISIN
|2025
(kr. pr. bevis)
|Bæredygtige Klimaobligationer A
|DK0062265666
|4,10
|Danske Aktier A
|DK0016060346
|5,40
|Danske Aktier Indeks A
|DK0061532322
|3,10
|Emerging Markets Aktier A
|DK0060516854
|9,10
|Emerging Markets Korte Obligationer A
|DK0061540937
|12,80
|Emerging Markets Obligationer A
|DK0016112832
|2,90
|Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A
|DK0060012037
|3,30
|Europæiske Aktier A
|DK0062500179
|8,60
|Globale Aktier A
|DK0061271426
|12,40
|Globale Aktier Indeks KL
|DK0061133709
|8,10
|Globale Aktier Select Columbia Threadneedle A
|DK0061409711
|5,10
|Globale Obligationer A
|DK0061295870
|0
|Højt Udbytte Aktier A
|DK0060293538
|9,80
|Korte Danske Obligationer A
|DK0016109614
|2,40
|Korte HY Obligationer A
|DK0061066255
|11,30
|Lange Danske Obligationer A
|DK0016109531
|2,70
|Mellemlange Danske Obligationer A
|DK0015908719
|0
|USA Aktier Indeks A
|DK0061279163
|4,30
|Value Globale Aktier Brandes A
|DK0060978716
|18,40
|Virksomhedsobligationer HY A
|DK0060461424
|15,00
|Virksomhedsobligationer IG A
|DK0010296813
|3,30
|Europæisk Forsvar og Fremsyn KL
|DK0064193726
|0
Vi gør opmærksom på, at udbyttesatserne først er endelige, når de er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 21. april 2026.
Med venlig hilsen
BI Management A/S
Nikoline Voetmann
Direktør