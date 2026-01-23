Aconto-udbytte for regnskabsåret 2025

Bestyrelsen har vedtaget at foretage aconto-udlodning i Investeringsforeningen BankInvest, som det fremgår af nedenstående.

Udbytterne forventes udbetalt aconto i februar 2026 således, at de vil fragå afdelingernes/andelsklassernes indre værdi den 3. februar 2026 med valør den 5. februar 2026. Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger/andelsklasser inklusive ret til aconto-udbytte er den 2. februar 2026.

Investorerne kan forvente at have udbyttet til rådighed på depotet den 5. februar 2026.

Investeringsforeningen BankInvestISIN2025
(kr. pr. bevis)
Bæredygtige Klimaobligationer ADK00622656664,10
Danske Aktier ADK00160603465,40
Danske Aktier Indeks ADK00615323223,10
Emerging Markets Aktier ADK00605168549,10
Emerging Markets Korte Obligationer ADK006154093712,80
Emerging Markets Obligationer ADK00161128322,90
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta ADK00600120373,30
Europæiske Aktier ADK00625001798,60
Globale Aktier ADK006127142612,40
Globale Aktier Indeks KLDK00611337098,10
Globale Aktier Select Columbia Threadneedle ADK00614097115,10
Globale Obligationer ADK00612958700
Højt Udbytte Aktier ADK00602935389,80
Korte Danske Obligationer ADK00161096142,40
Korte HY Obligationer ADK006106625511,30
Lange Danske Obligationer ADK00161095312,70
Mellemlange Danske Obligationer ADK00159087190
USA Aktier Indeks ADK00612791634,30
Value Globale Aktier Brandes ADK006097871618,40
Virksomhedsobligationer HY ADK006046142415,00
Virksomhedsobligationer IG ADK00102968133,30
Europæisk Forsvar og Fremsyn KLDK00641937260


Vi gør opmærksom på, at udbyttesatserne først er endelige, når de er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 21. april 2026.

Med venlig hilsen
BI Management A/S

Nikoline Voetmann
Direktør


