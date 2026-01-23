Aconto-udbytte for regnskabsåret 2025

Bestyrelsen har vedtaget at foretage aconto-udlodning i Investeringsforeningen BankInvest, som det fremgår af nedenstående.

Udbytterne forventes udbetalt aconto i februar 2026 således, at de vil fragå afdelingernes/andelsklassernes indre værdi den 3. februar 2026 med valør den 5. februar 2026. Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger/andelsklasser inklusive ret til aconto-udbytte er den 2. februar 2026.

Investorerne kan forvente at have udbyttet til rådighed på depotet den 5. februar 2026.

Investeringsforeningen BankInvest ISIN 2025

(kr. pr. bevis) Bæredygtige Klimaobligationer A DK0062265666 4,10 Danske Aktier A DK0016060346 5,40 Danske Aktier Indeks A DK0061532322 3,10 Emerging Markets Aktier A DK0060516854 9,10 Emerging Markets Korte Obligationer A DK0061540937 12,80 Emerging Markets Obligationer A DK0016112832 2,90 Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A DK0060012037 3,30 Europæiske Aktier A DK0062500179 8,60 Globale Aktier A DK0061271426 12,40 Globale Aktier Indeks KL DK0061133709 8,10 Globale Aktier Select Columbia Threadneedle A DK0061409711 5,10 Globale Obligationer A DK0061295870 0 Højt Udbytte Aktier A DK0060293538 9,80 Korte Danske Obligationer A DK0016109614 2,40 Korte HY Obligationer A DK0061066255 11,30 Lange Danske Obligationer A DK0016109531 2,70 Mellemlange Danske Obligationer A DK0015908719 0 USA Aktier Indeks A DK0061279163 4,30 Value Globale Aktier Brandes A DK0060978716 18,40 Virksomhedsobligationer HY A DK0060461424 15,00 Virksomhedsobligationer IG A DK0010296813 3,30 Europæisk Forsvar og Fremsyn KL DK0064193726 0



Vi gør opmærksom på, at udbyttesatserne først er endelige, når de er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 21. april 2026.

Med venlig hilsen

BI Management A/S

Nikoline Voetmann

Direktør