Aconto-udbytte for regnskabsåret 2025

Bestyrelsen har vedtaget at foretage aconto-udlodning i Værdipapirfonden BankInvest, som det fremgår af nedenstående.

Udbytterne forventes udbetalt aconto i februar 2026 således, at de vil fragå afdelingernes/andelsklassernes indre værdi den 3. februar 2026 med valør den 5. februar 2026. Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger/andelsklasser inklusive ret til aconto-udbytte er den 2. februar 2026.

Investorerne kan forvente at have udbyttet til rådighed på depotet den 5. februar 2026.

Værdipapirfonden BankInvest ISIN 2025

(kr. pr. bevis) Optima 10 KL DK0060762540 2,80 Optima 30 KL DK0060762623 4,50 Optima 55 KL DK0060762706 7,40 Optima 75 KL DK0060762896 9,70 Optima Aktier KL DK0061533569 11,80 Optima Rente A DK0061272747 0,00 Optima Bæredygtig Omtanke 10 KL DK0063180880 0,80 Optima Bæredygtig Omtanke 30 KL DK0063180963 0,00 Optima Bæredygtig Omtanke 55 KL DK0063181185 0,00 Optima Bæredygtig Omtanke 75 KL DK0063181268 0,00



Vi gør opmærksom på, at udbyttesatserne først er endelige, når bestyrelsen har godkendt Værdipapirfonden BankInvests årsrapport for 2025 den 10. marts 2026.

Med venlig hilsen

BI Management A/S

Nikoline Voetmann

Direktør