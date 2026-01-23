Aconto-udbytte for regnskabsåret 2025

Bestyrelsen har vedtaget at foretage aconto-udlodning i Værdipapirfonden BankInvest, som det fremgår af nedenstående.

Udbytterne forventes udbetalt aconto i februar 2026 således, at de vil fragå afdelingernes/andelsklassernes indre værdi den 3. februar 2026 med valør den 5. februar 2026. Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger/andelsklasser inklusive ret til aconto-udbytte er den 2. februar 2026.

Investorerne kan forvente at have udbyttet til rådighed på depotet den 5. februar 2026.

Værdipapirfonden BankInvestISIN2025
(kr. pr. bevis)
Optima 10 KLDK00607625402,80
Optima 30 KLDK00607626234,50
Optima 55 KLDK00607627067,40
Optima 75 KLDK00607628969,70
Optima Aktier KLDK006153356911,80
Optima Rente ADK00612727470,00
Optima Bæredygtig Omtanke 10 KLDK00631808800,80
Optima Bæredygtig Omtanke 30 KLDK00631809630,00
Optima Bæredygtig Omtanke 55 KLDK00631811850,00
Optima Bæredygtig Omtanke 75 KLDK00631812680,00


Vi gør opmærksom på, at udbyttesatserne først er endelige, når bestyrelsen har godkendt Værdipapirfonden BankInvests årsrapport for 2025 den 10. marts 2026.

Med venlig hilsen
BI Management A/S

Nikoline Voetmann
Direktør


