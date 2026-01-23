Aconto-udbytte for regnskabsåret 2025

Bestyrelsen har vedtaget at foretage aconto-udlodning i Værdipapirfonden BankInvest, som det fremgår af nedenstående.
Udbytterne forventes udbetalt aconto i februar 2026 således, at de vil fragå afdelingernes/andelsklassernes indre værdi den 3. februar 2026 med valør den 5. februar 2026. Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger/andelsklasser inklusive ret til aconto-udbytte er den 2. februar 2026.
Investorerne kan forvente at have udbyttet til rådighed på depotet den 5. februar 2026.
|Værdipapirfonden BankInvest
|ISIN
|2025
(kr. pr. bevis)
|Optima 10 KL
|DK0060762540
|2,80
|Optima 30 KL
|DK0060762623
|4,50
|Optima 55 KL
|DK0060762706
|7,40
|Optima 75 KL
|DK0060762896
|9,70
|Optima Aktier KL
|DK0061533569
|11,80
|Optima Rente A
|DK0061272747
|0,00
|Optima Bæredygtig Omtanke 10 KL
|DK0063180880
|0,80
|Optima Bæredygtig Omtanke 30 KL
|DK0063180963
|0,00
|Optima Bæredygtig Omtanke 55 KL
|DK0063181185
|0,00
|Optima Bæredygtig Omtanke 75 KL
|DK0063181268
|0,00
Vi gør opmærksom på, at udbyttesatserne først er endelige, når bestyrelsen har godkendt Værdipapirfonden BankInvests årsrapport for 2025 den 10. marts 2026.
Med venlig hilsen
BI Management A/S
Nikoline Voetmann
Direktør