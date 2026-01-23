Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.
Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie)
|Beløb (DKK)
|Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse
|30.166
|204,67
|6.173.934
|19. januar 2026
|420
|206,00
|86.520
|20. januar 2026
|410
|206,00
|84.460
|21. januar 2026
|400
|206,00
|82.400
|22. januar 2026
|380
|210,00
|79.800
|23. januar 2026
|420
|216,00
|90.720
|Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner
|32.196
|204,93
|6.597.834
Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 84.659 stk., svarende til 3,18% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.
Med venlig hilsen
Torben Schultz
Adm. direktør
For yderligere oplysninger venligst kontakt
Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76
Bilag
|Stk
|Kode
|Pris
|Tidspunkt
|Børs
|2
|FED.CO
|206
|20260119 10:58:16.184357
|XCSE
|418
|FED.CO
|206
|20260119 16:41:14.487734
|XCSE
|95
|FED.CO
|206
|20260120 09:40:55.363301
|XCSE
|20
|FED.CO
|206
|20260120 11:40:35.408276
|XCSE
|1
|FED.CO
|206
|20260120 12:02:54.165116
|XCSE
|294
|FED.CO
|206
|20260120 12:45:50.842322
|XCSE
|354
|FED.CO
|206
|20260121 11:29:41.503758
|XCSE
|46
|FED.CO
|206
|20260121 12:25:18.468390
|XCSE
|79
|FED.CO
|210
|20260122 09:57:09.616410
|XCSE
|183
|FED.CO
|210
|20260122 10:51:50.986074
|XCSE
|118
|FED.CO
|210
|20260122 11:05:15.204173
|XCSE
|211
|FED.CO
|216
|20260123 10:06:33.824238
|XCSE
|209
|FED.CO
|216
|20260123 11:05:46.593608
|XCSE
Vedhæftet fil