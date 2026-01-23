Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.

Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

Antal aktier Gennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie) Beløb (DKK) Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse 30.166 204,67 6.173.934 19. januar 2026 420 206,00 86.520 20. januar 2026 410 206,00 84.460 21. januar 2026 400 206,00 82.400 22. januar 2026 380 210,00 79.800 23. januar 2026 420 216,00 90.720 Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner 32.196 204,93 6.597.834

Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 84.659 stk., svarende til 3,18% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.

Stk Kode Pris Tidspunkt Børs 2 FED.CO 206 20260119 10:58:16.184357 XCSE 418 FED.CO 206 20260119 16:41:14.487734 XCSE 95 FED.CO 206 20260120 09:40:55.363301 XCSE 20 FED.CO 206 20260120 11:40:35.408276 XCSE 1 FED.CO 206 20260120 12:02:54.165116 XCSE 294 FED.CO 206 20260120 12:45:50.842322 XCSE 354 FED.CO 206 20260121 11:29:41.503758 XCSE 46 FED.CO 206 20260121 12:25:18.468390 XCSE 79 FED.CO 210 20260122 09:57:09.616410 XCSE 183 FED.CO 210 20260122 10:51:50.986074 XCSE 118 FED.CO 210 20260122 11:05:15.204173 XCSE 211 FED.CO 216 20260123 10:06:33.824238 XCSE 209 FED.CO 216 20260123 11:05:46.593608 XCSE





