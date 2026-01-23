Aktietilbagekøbsprogram

Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.

Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 Antal aktierGennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie)Beløb (DKK)
Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse30.166204,676.173.934
19. januar 2026420206,0086.520
20. januar 2026410206,0084.460
21. januar 2026400206,0082.400
22. januar 2026380210,0079.800
23. januar 2026420216,0090.720
Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner32.196204,936.597.834

Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 84.659 stk., svarende til 3,18% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.

Med venlig hilsen

Torben Schultz
Adm. direktør

For yderligere oplysninger venligst kontakt
Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

StkKodePrisTidspunktBørs
2FED.CO20620260119 10:58:16.184357XCSE
418FED.CO20620260119 16:41:14.487734XCSE
95FED.CO20620260120 09:40:55.363301XCSE
20FED.CO20620260120 11:40:35.408276XCSE
1FED.CO20620260120 12:02:54.165116XCSE
294FED.CO20620260120 12:45:50.842322XCSE
354FED.CO20620260121 11:29:41.503758XCSE
46FED.CO20620260121 12:25:18.468390XCSE
79FED.CO21020260122 09:57:09.616410XCSE
183FED.CO21020260122 10:51:50.986074XCSE
118FED.CO21020260122 11:05:15.204173XCSE
211FED.CO21620260123 10:06:33.824238XCSE
209FED.CO21620260123 11:05:46.593608XCSE


