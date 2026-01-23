Gyldendal opjusterer forventningerne til resultatet for 2025

SELSKABSMEDDELELSE nr. 1/2026

Gyldendal A/S

Gyldendal opjusterer forventningerne

Gyldendal A/S (”Gyldendal”) opjusterer sine forventninger til driftsresultatet (EBIT) for 2025, som nu forventes realiseret i størrelsesordenen 62 mio. kr. Den senest udmeldte forventning lød på et driftsresultat mellem 45 og 55 mio. kr. Omsætningen for året forventes at lande tæt på 799 mio. kr. og dermed inden for det tidligere udmeldte niveau på 760-800 mio. kr.

Opjusteringen skyldes primært en forbedret omsætning og dækningsgrad i november og december 2026 inden for forlagsaktiviteterne.

Gyldendal henviser i øvrigt til årsregnskabsmeddelelse 2025, som offentliggøres fredag den 6. februar 2026.

Gyldendals opdaterede forventninger til 2025

Gyldendal meddelte senest sine økonomiske forventninger til 2025 ved selskabsmeddelelse nr. 7 af 14. november 2025.

Omsætningen for 2025 forventes at udgøre 799 mio. kr., mens EBIT for 2025 nu forventes at udgøre 62 mio. kr.:

14. nov. 23. januar Omsætning (i mio. kr.) 760–800 799 Driftsresultat (EBIT) (i mio. kr.) 35-55 62 Driftsresultat (EBIT) (i %) 5,9-6,9 7,7





København, den 23. januar 2026

GYLDENDAL A/S

For yderligere information

Adm. dir. Hanne Salomonsen kan kontaktes via kommunikationschef Niels Overgaard på no@gyldendal.dk

