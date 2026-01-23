Jäämurdja Botnica prahileping Baffinlandiga

ASi Tallinna Sadam tütarettevõte OÜ TS Shipping (edaspidi: "TS Shipping") ja Baffinland Iron Mines Corporation (edaspidi: Baffinland) pikendasid 2024. aastal pikaajalise koostöö lepingut multifunktsionaalse jäämurdja Botnica prahtimiseks eesmärgiga abistada kaubalaevu Kanada arktilistes vetes. Botnica saadab rauamaagiga laaditud Panamaxi tüüpi laevu Milne Inlet Portist avamerele. Leping hõlmab ajavahemikku 2024–2028 ja sisaldab iga-aastaseid call optsioone laeva prahtimiseks vähemalt 60 päevaks aastas septembrist detsembrini.

Baffinland Iron Mines Corporation andis teada, et ei kasuta 2026. aasta sügisel võimalust laeva prahtimiseks, kuna ettevõte keskendub sellel perioodil Steensby Inleti raudteeprojekti arendamisele.

TS Shipping keskendub potentsiaalsetele klientidele Botnica prahtimiseks erinevateks projektipõhisteks töödeks 2026. aasta suvel. Tööde periood katab muuhulgas Baffinlandi projektist vabanenud ajavahemikku.

Kuna Baffinland loobus eelmisel aastal laeva prahtimisest, osutas Botnica 2025. aastal teenust Atlantic Towing Limited’le perioodil 10. september kuni 6. november. Vastavalt Transpordiametiga 10 aastaks sõlmitud lepingule osutab Botnica 20. detsembrist kuni 20. aprillini jäämurdeteenuseid Eesti rannikuvetes.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.

Angelika Annus

Investorsuhete juht

Tel. +372 5649 6230

E-post: angelika.annus@ts.ee