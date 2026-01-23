Investeringsforeningen PortfolioManager – forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2025

Nedenfor har vi angivet de forventede udbytter for foreningens børsnoterede, udloddende afdelinger/andelsklasser for regnskabsåret 2025.
Udbyttesatserne er først endelige, når de er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 24. april 2026 i forbindelse med godkendelse af foreningens årsrapport.
|Afdeling/andelsklasse
|ISIN
|Forventet udbytte i DKK pr. andel
|Horizon3 Innovation, kl n
|DK0062267449
|6,3
Tidsplan for udlodningen:
24. april 2026 – Sidste dag for handel med de nævnte afdelinger/andelsklasser inkl. ret til udbytte.
27. april 2026 – Udbyttet fragår, og investeringsbeviserne handles uden udbytte.
29. april 2026 – Valørdag/udbyttet er til disposition på investors konto.
Udbyttet i NewDeal Invest, kl n, AI Alpha Lab Globale Aktier, kl n, Fairrente, kl n, samt Fairrente, kl f er blevet udbetalt aconto i januar 2026 som oplyst i børsmeddelelse af 12. januar 2026.
Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på tlf. 38 42 21 42.
Med venlig hilsen
Jan Steen Ahlberg, adm. direktør
Fundmarket A/S