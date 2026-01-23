Investeringsforeningen PortfolioManager – forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2025

Nedenfor har vi angivet de forventede udbytter for foreningens børsnoterede, udloddende afdelinger/andelsklasser for regnskabsåret 2025.

Udbyttesatserne er først endelige, når de er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 24. april 2026 i forbindelse med godkendelse af foreningens årsrapport.

Afdeling/andelsklasse ISIN

Forventet udbytte i DKK pr. andel Horizon3 Innovation, kl n DK0062267449

6,3



Tidsplan for udlodningen:

24. april 2026 – Sidste dag for handel med de nævnte afdelinger/andelsklasser inkl. ret til udbytte.

27. april 2026 – Udbyttet fragår, og investeringsbeviserne handles uden udbytte.

29. april 2026 – Valørdag/udbyttet er til disposition på investors konto.

Udbyttet i NewDeal Invest, kl n, AI Alpha Lab Globale Aktier, kl n, Fairrente, kl n, samt Fairrente, kl f er blevet udbetalt aconto i januar 2026 som oplyst i børsmeddelelse af 12. januar 2026.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på tlf. 38 42 21 42.

Med venlig hilsen

Jan Steen Ahlberg, adm. direktør

Fundmarket A/S