PRÆCISERING til selskabsmeddelelse nr. 1/2026 om Gyldendals opjustering af forventningerne til resultatet for 2025

SELSKABSMEDDELELSE nr. 2/2026
København, den 23. januar 2026
Gyldendal A/S
I den netop udsendte selskabsmeddelelse nr. 1/2026 om opjustering af Gyldendals forventninger til resultatet for 2025 fremgik det ved en fejl, at opjusteringen primært skyldes forbedret omsætning og dækningsgrad inden for forlagsaktiviteterne i november og december 2026.
Der er naturligvis tale om månederne november og december 2025.
København, den 23. januar 2026
GYLDENDAL A/S
For yderligere information
Adm. dir. Hanne Salomonsen kan kontaktes via kommunikationschef Niels Overgaard på no@gyldendal.dk