Virtune meddelar kommande ETP split 10:1 för Virtune Bitcoin Prime ETP (VIRBTCP)

Stockholm, 23 januari 2026 - Virtune AB (Publ) meddelar idag en kommande ETP split om 10:1 för Virtune Bitcoin Prime ETP (VIRBTCP). ETP spliten påverkar inte det totala värdet av investerarnas innehav och kräver inga åtgärder från investerare. Syftet med denna split är att möjliggöra handel i mindre enheter och därigenom stödja förbättrad likviditet och tillgänglighet i handeln.
Viktig information om ETP spliten
ETP-spliten träder i kraft vid marknadens öppning den 2 februari 2026 på samtliga marknader där produkten är tillgänglig.
I samband med spliten kommer varje befintlig enhet i Virtune Bitcoin Prime ETP att delas upp i tio (10) nya enheter. Detta innebär att NAV per enhet minskar med en faktor om tio. Det totala värdet av varje investerares innehav förblir oförändrat, eftersom ökningen av antalet andelar fullt ut kompenseras av den motsvarande minskningen av NAV per enhet.
Illustrativt exempel
Om en investerare äger 100 enheter i Virtune Bitcoin Prime ETP före ETP-spliten 10:1, kommer innehavet automatiskt att justeras till 1 000 enheter efter spliten. Samtidigt minskar NAV per enhet med en faktor om tio. Det totala värdet på investeringen förblir oförändrat.
Produktnamn och ticker förblir oförändrade:
Produktnamn: Virtune Bitcoin Prime ETP
Ticker: VIRBTCP
I samband med ETP spliten kommer ETP:n att tilldelas ett nytt ISIN och WKN. Utöver denna tekniska förändring förblir samtliga övriga produktegenskaper oförändrade, inklusive exponering och avgiftsstruktur.
Ingen åtgärd krävs från investerare. ETP spliten genomförs automatiskt via clearingsystemet.
De slutliga villkoren som återspeglar ETP spliten kommer att finnas tillgängliga från och med den 2 februari 2026.
Produktinformation
ETP: Virtune Bitcoin Prime ETP
Bloomberg-kod: VIRBTCP SS
Ticker: VIRBTCP
Avvecklingsvaluta: SEK
Börser: Nasdaq Stockholm, Deutsche Börse Xetra
Handelsvalutor: SEK, EUR
Värdepappersidentifierare:
Gammalt ISIN: SE0025012032
Nytt ISIN: SE0027598038
Gammalt WKN: A4AN8F
Nytt WKN: A4ARCR
|ETP namn
|Ticker
|Split Ratio
|Sista handelsdagen med gammalt ISIN
|Första handelsdagen med nytt ISIN-nummer
|Virtune Bitcoin Prime ETP
|VIRBTCP
|10:1
|2026-01-30
|2026-02-02
Presskontakt
Christopher Kock, VD Virtune AB (Publ)
Christopher@virtune.com
+46 70 073 45 64
Virtune with its headquarters in Stockholm is a regulated Swedish digital asset manager and issuer of crypto exchange traded products on regulated European exchanges.
With regulatory compliance, strategic collaborations with industry leaders and our proficient team, we empower investors on a global level to access innovative and sophisticated investment products that are aligned with the evolving landscape of the global crypto market.
Kryptoinvesteringar är förknippat med hög risk. Virtune ger inte investeringsråd, investeringar görs på egen risk. Värdepapper kan öka eller förlora värde, det finns ingen garanti att man får tillbaka investerat kapital. Läs prospekt, KID, villkor på virtune.com.
Bilaga