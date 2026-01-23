Ktech presenta su inversor fuera de red Kayis de 16 kW con iHEMS: diseñado para las demandas de América Latina

WUXI, China, Jan. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mientras la adopción de energía solar fuera de red está en pleno auge en toda América Latina—impulsada por iniciativas gubernamentales de electrificación rural, frecuentes interrupciones del suministro eléctrico que afectan la vida diaria y la expansión constante de proyectos solares comerciales a pequeña escala en la agricultura, talleres locales y negocios familiares—la demanda de soluciones energéticas potentes, inteligentes y duraderas es más alta que nunca. Ktech aborda directamente esta necesidad apremiante con su inversor fuera de red Kayis de 16KW integrado con iHEMS (Sistema Inteligente de Gestión de Energía para el Hogar), diseñado por expertos para ofrecer energía inteligente y eficaz que se adapta de manera transparente a diversas necesidades energéticas.

El modelo central Kayis ofrece una impresionante potencia máxima de salida de 16 kW por unidad, junto con una salida continua robusta, capaz de alimentar sin esfuerzo motores de alta exigencia, compresores industriales, conjuntos completos de electrodomésticos y pequeñas instalaciones comerciales. También presenta una eficacia de conversión ultra alta, de hasta el 98%, que minimiza las pérdidas de energía durante el proceso de conversión y maximiza la utilización de la energía solar. Además, el diseño compacto y liviano del inversor Kayis facilita el transporte y la instalación, reduciendo los costos de mano de obra y logística tanto para instaladores como para usuarios finales.

En el corazón del sistema, iHEMS revoluciona la gestión energética del inversor Kayis de 16 kW: el seguimiento MPPT adaptativo maximiza la captación solar incluso en condiciones de irradiación variable, comunes en la región; la priorización dinámica de cargas protege de forma inteligente los dispositivos críticos durante periodos de baja batería; y la compatibilidad total con baterías de plomo-ácido y de iones de litio ofrece una flexibilidad excepcional para una amplia gama de usuarios, desde hogares familiares pequeños hasta dinámicas agroempresas medianas.

El sistema Kayis de 16KW también admite monitoreo y control en tiempo real mediante una interfaz intuitiva de 4,3 pulgadas, que permite a los usuarios seguir el flujo de energía, verificar el estado de la batería y ajustar configuraciones de forma remota. Las funciones de seguridad mejoradas del inversor Kayis incluyen, AFCI conforme a UL 1699B y apagado rápido alineado con NEC 690.12, abordando específicamente los riesgos de cableado presentes en las redes eléctricas de antigüedad mixta de América Latina, con infraestructuras desactualizadas e inconsistentes.

Más aún, el inversor Kayis de 16 kW está equipado con protección contra sobrecarga y cortocircuito, garantizando la seguridad tanto del equipo como de los usuarios en diversos escenarios de operación. Respaldado por una garantía integral de 10 años que cubre reparaciones y reemplazos, el inversor Kayis de 16 kW reduce las preocupaciones de mantenimiento a largo plazo.

El inversor Kayis de 16 kW con iHEMS combina alto rendimiento, eficiencia inteligente y gran durabilidad, consolidándose como una de las mejores opciones para instaladores que buscan soluciones energéticas confiables y a largo plazo.

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en, https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9f55d47b-92b5-43f3-8150-0aec9ff51c87