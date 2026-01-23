Open Cosmos da un paso decisivo hacia su constelación en órbita baja con un lanzamiento histórico de satélites

Los satélites de Open Cosmos se despliegan con éxito en una órbita terrestre circular de 1050 km

Este logro consolida a Open Cosmos como un socio fiable en el campo de las comunicaciones por satélite y supone un gran avance en la supervisión y la conectividad global en tiempo real

HARWELL, Reino Unido, Jan. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Open Cosmos, la empresa cuya misión es construir satélites para comprender y conectar el mundo, ha lanzado hoy los primeros satélites de su nueva constelación de telecomunicaciones en órbita terrestre baja (LEO, por sus siglas en inglés), apenas una semana después de haber obtenido el codiciado espectro de banda Ka de alta prioridad.

Los dos satélites, lanzados por Rocket Lab desde la península de Mahia (Nueva Zelanda) en su cohete Electron, en la misión denominada «The Cosmos Will See You Now» («Ahora, te verá el cosmos»), representan la primera fase de activación de la futura red satelital de Open Cosmos, un programa diseñado para ofrecer servicios espaciales escalables, resilientes y coordinados para Europa y el resto del mundo.

El despegue tuvo lugar, según lo previsto, a las 10:52 (GMT) / 11:52 (CET) / 23:52 (NZDT) del 22 de enero, marcando el paso de Open Cosmos del diseño y la fabricación de la constelación a la validación en órbita, a una altitud circular de 1050 km.

Más allá del logro técnico, el lanzamiento constituye una sólida demostración de la preparación de la constelación de Open Cosmos. Confirma que el diseño del sistema, los procesos de fabricación y el modelo operativo están listos para el vuelo, sentando las bases para el despliegue gradual de la red en los próximos meses.

Al comentar el lanzamiento, Rafel Jordà Siquier, fundador y director general de Open Cosmos, declaró: «Este lanzamiento marca un hito muy importante para Open Cosmos y un paso crucial en nuestra misión de proporcionar conectividad segura y soberana para Europa y el mundo. Pasar del espectro a los satélites en órbita demuestra no solo la madurez de nuestro sistema, sino también nuestra capacidad para transformar la ambición estratégica en capacidad operativa de forma extremadamente rápida».

«Estos primeros satélites sientan las bases de una red resiliente, diseñada para apoyar a gobiernos, instituciones y socios comerciales con una infraestructura espacial fiable, cuando más se necesita».

Los dos primeros satélites son el resultado de un verdadero esfuerzo paneuropeo, con la contribución de equipos del Reino Unido, España, Portugal y Grecia al programa. En conjunto, demuestran el enfoque de integración vertical de Open Cosmos, desde el diseño de la misión y la producción de los satélites hasta las operaciones. Los satélites operarán bajo el marco regulador de España en lo que respecta al registro y a la concesión de licencias operativas.

Sir Peter Beck, fundador y director general de Rocket Lab, afirmó: «Qué gran manera de comenzar el año, dando la bienvenida a un nuevo cliente y lanzando una misión hecha a su medida. Estamos orgullosos de haber llevado su carga útil a órbita y, con el historial comprobado de Rocket Lab de calidad constante y un 100 % de éxito en las misiones completadas en los últimos años, puedo afirmar con confianza que tomaron la decisión correcta. Colaborar con Open Cosmos es una oportunidad apasionante y esperamos seguir apoyando a nuestros socios europeos en el logro de sus objetivos de lanzamiento».

Del espectro al espacio

El lanzamiento se produce tras la reciente concesión (14 de enero) a Open Cosmos de las licencias de espectro de banda Ka de alta prioridad del Principado de Liechtenstein, un facilitador esencial para las ambiciones de la empresa en materia de constelaciones. Con los satélites ya en órbita, Open Cosmos puede comenzar las pruebas y validaciones del rendimiento del sistema en condiciones reales de operación.

En órbita, los satélites se emplearán para:

probar las operaciones satelitales y realizar las primeras demostraciones del banco de pruebas;

validar los desarrollos del sistema en el conjunto de la futura red;

demostrar la preparación de la constelación de Open Cosmos en una prueba de concepto.





Juntos, forman la base de una arquitectura escalable de múltiples satélites diseñada para responder a la creciente demanda mundial de capacidades espaciales fiables.

Combinando la fabricación interna, el talento de la ingeniería europea y el acceso a un espectro de gran valor estratégico, Open Cosmos se posiciona como un nuevo tipo de constructor de constelaciones: ágil, colaborativo y centrado en ofrecer infraestructura espacial práctica y desplegable que proporcione conectividad segura y datos críticos.

