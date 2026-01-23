Open Cosmos franchit une première étape majeure vers sa constellation en orbite terrestre basse avec le lancement historique d’un satellite

Les satellites d’Open Cosmos ont été déployés avec succès sur une orbite terrestre circulaire à 1 050 km d’altitude

Ce lancement confirme la fiabilité d’Open Cosmos comme partenaire de communications satellitaires et marque une avancée décisive pour la surveillance et la connectivité mondiales en temps réel

HARWELL, Royaume-Uni, 23 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Open Cosmos, la société qui construit des satellites pour comprendre et connecter le monde, a lancé ce jour les premiers satellites de sa nouvelle constellation de télécommunications en orbite basse (LEO) exclusive, seulement une semaine après avoir obtenu un spectre prioritaire en bande Ka.

Les deux satellites, lancés par Rocket Lab depuis la péninsule de Māhia, en Nouvelle-Zélande, à bord de la fusée Electron pour la mission baptisée « The Cosmos Will See You Now », représentent la première phase d’activation du futur réseau satellitaire d’Open Cosmos — un programme conçu pour fournir des services spatiaux évolutifs, résilients et coordonnés pour l’Europe et le reste du monde.

Le décollage a eu lieu comme prévu le 22 janvier à 10 h 52 (GMT)/11 h 52 (CET)/23 h 52 heure locale (NZDT), marquant la transition d’Open Cosmos de la conception et de la fabrication de constellations vers leur validation en orbite, à 1 050 km d’altitude sur une orbite terrestre circulaire.

Au-delà de la réussite technique, ce lancement constitue une preuve tangible de la maturité de la constellation d’Open Cosmos. Il confirme que la conception du système, les processus de fabrication et le modèle opérationnel sont prêts pour le vol, ouvrant la voie au déploiement progressif du réseau dans les mois à venir.

Commentant ce lancement, Rafel Jordà Siquier, fondateur et PDG d’Open Cosmos, a déclaré : « Ce lancement constitue une étape majeure pour Open Cosmos et un jalon essentiel dans notre mission visant à fournir une connectivité sécurisée et souveraine pour l’Europe et le monde. Passer du spectre aux satellites en orbite démontre non seulement la maturité de notre système, mais également notre capacité à transformer une ambition stratégique en capacité opérationnelle avec une rapidité exceptionnelle. »

« Ces premiers satellites posent les bases d’un réseau résilient conçu pour soutenir les gouvernements, les institutions et les partenaires commerciaux grâce à une infrastructure spatiale fiable lorsque cela compte le plus. »

Les deux premiers satellites sont le fruit d’un effort véritablement paneuropéen, avec des équipes basées au Royaume-Uni, en Espagne, au Portugal et en Grèce ayant contribué au programme. Ensemble, ils illustrent l’approche intégrée verticalement d’Open Cosmos, depuis la conception des missions et la production des satellites jusqu’à leur exploitation. Les satellites opéreront sous le cadre réglementaire espagnol pour l’enregistrement et l’autorisation opérationnelle des satellites.

Sir Peter Beck, fondateur et PDG de Rocket Lab, a déclaré : « Quelle meilleure façon de commencer l’année que d’accueillir un nouveau client et de lancer une mission spécialement conçue pour lui. Nous sommes fiers de livrer leur charge utile en orbite et, compte tenu des antécédents éprouvés de Rocket Lab en matière de qualité constante et de succès de toutes leurs missions ces dernières années, je peux affirmer avec confiance qu’ils ont fait le bon choix. Le partenariat avec Open Cosmos est une opportunité enthousiasmante, et nous sommes impatients d’aider nos partenaires européens à atteindre leurs objectifs de lancement. »

Du spectre à l’espace

Ce lancement fait suite à l’attribution récente (le 14 janvier) à Open Cosmos de droits rares de spectre prioritaire en bande Ka par la Principauté du Liechtenstein, un élément clé pour les ambitions de constellation de l’entreprise. Avec les satellites désormais en orbite, Open Cosmos peut commencer à tester et valider les performances du système dans des conditions opérationnelles réelles.

En orbite, les satellites seront utilisés pour :

Tester les opérations satellitaires et les premières démonstrations expérimentales.

Valider les développements du système à l’échelle du futur réseau.

Démontrer la validité du concept pour la constellation Open Cosmos.





Ensemble, ces satellites constituent la base d’une architecture évolutive multi-satellites conçue pour répondre à la demande mondiale croissante de capacités spatiales fiables.

En combinant fabrication interne, expertise d’ingénierie européenne et accès à un spectre stratégique de grande valeur, Open Cosmos se positionne comme un nouveau type de constructeur de constellations : agile, collaboratif et orienté vers la fourniture d’infrastructures spatiales concrètes et déployables, offrant une connectivité sécurisée et des données critiques.

