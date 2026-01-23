CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE : CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE et CITYA IMMOBILIER

COMMUNIQUE DE PRESSE

Lille, le 23 janvier 2026

Le Crédit Agricole Nord de France & CITYA IMMOBILIER (Groupe ARCHE)

La banque mutualiste est entrée en négociation exclusive avec CITYA IMMOBILIER (Groupe ARCHE) pour céder l’intégralité de ses parts dans le capital de sa filiale SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE.

Les impacts de cette opération, si elle devait se réaliser, sur le CET1 du Crédit Agricole Nord de France au 31.12.26 seront non significatifs.

A propos du Crédit Agricole Nord de France

Premier financeur de l’économie régionale, le Crédit Agricole Nord de France accompagne en proximité plus d’1,1 million de clients : particuliers, entreprises, professionnels, agriculteurs, associations, collectivités publiques et acteurs du logement social. Avec un maillage de 215 agences, 37 centres d’affaires et près de 3000 collaborateurs répartis sur l’ensemble du territoire du Nord et du Pas-de-Calais, il répond à l’ensemble des besoins en matière d’épargne, financement, assurance et immobilier et propose une gamme d’expertises diversifiées (banque du dirigeant, capital-investissement, accompagnement des transitions énergétiques…). Banque coopérative et mutualiste, le Crédit Agricole Nord de France s’appuie sur l’engagement de ses 520 000 sociétaires et 70 caisses locales pour conjuguer performance économique, proximité et utilité sociale, au service du développement de son territoire.

