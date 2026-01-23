Crédit Agricole du Languedoc : Déclaration semestrielle du contrat de liquidité des CCI Languedoc au 31/12/2025

La déclaration semestrielle du contrat de liquidité des CCI Languedoc au 31/12/2025 de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a été déposée auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 23/01/2026.

Le document en version française est consultable sur le site Internet du Crédit Agricole du Languedoc : rubrique "Votre Caisse Régionale"/"Certificats Coopératifs d’Investissement" ou sur le lien suivant : https://www.ca-languedoc.fr/CCI.html

