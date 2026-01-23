Bilan semestriel du contrat de liquidité signé entre AIR France-KLM et Rothschild Martin Maurel

Paris, le 23 janvier 2026

Bilan semestriel du contrat de liquidité signé entre AIR France-KLM et Rothschild Martin Maurel

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Air France-KLM à Rothschild Martin Maurel, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 0 Titre
  • 9 942 376 €

        Sur la période du 01/08/2025 au 31/12/2025, il a été négocié un total de :

 Nombre de transactions effectuéesNombre de titres échangésMontant en € des transactions
Achat19,7706,715,37980,103,544.01
Vente23,9216,715,37979,962,657.33

Il est rappelé que lors de sa mise en œuvre au 1er aout 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 0 Titre
  • 10 000 000 €

Relations Investisseurs                                                        

Michiel Klinkers                        Marouane Mami                                                            

michiel.klinkers@airfranceklm.com        marouane.mami@airfranceklm.com

Website: www.airfranceklm.com

