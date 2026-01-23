Paris, le 23 janvier 2026

Bilan semestriel du contrat de liquidité signé entre AIR France-KLM et Rothschild Martin Maurel

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Air France-KLM à Rothschild Martin Maurel, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

0 Titre

9 942 376 €

Sur la période du 01/08/2025 au 31/12/2025, il a été négocié un total de :

Nombre de transactions effectuées Nombre de titres échangés Montant en € des transactions Achat 19,770 6,715,379 80,103,544.01 Vente 23,921 6,715,379 79,962,657.33

Il est rappelé que lors de sa mise en œuvre au 1er aout 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

0 Titre

10 000 000 €

