Paris, le 23 janvier 2026
Bilan semestriel du contrat de liquidité signé entre AIR France-KLM et Rothschild Martin Maurel
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Air France-KLM à Rothschild Martin Maurel, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 0 Titre
- 9 942 376 €
Sur la période du 01/08/2025 au 31/12/2025, il a été négocié un total de :
|Nombre de transactions effectuées
|Nombre de titres échangés
|Montant en € des transactions
|Achat
|19,770
|6,715,379
|80,103,544.01
|Vente
|23,921
|6,715,379
|79,962,657.33
Il est rappelé que lors de sa mise en œuvre au 1er aout 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 0 Titre
- 10 000 000 €
