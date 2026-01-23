COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Courbevoie – 23 janvier 2026

Bureau Veritas acquiert en Italie une entreprise leader de la durabilité pour les biens de consommation

Bureau Veritas , un leader mondial des essais, de l’inspection et de la certification, annonce l'acquisition de SPIN360, un cabinet de conseil leader en Italie spécialisé dans l'innovation et le développement durable auprès des plus grandes marques de mode premium et de luxe.

Cette acquisition est en phase avec la stratégie LEAP | 28 de Bureau Veritas visant à renforcer ses positions dans le secteur des services aux produits de consommation et à accélérer sa croissance sur des marchés clés tels que l'Italie.

Cette opération sera génératrice de valeur en combinant les outils propriétaires d’analyse du cycle de vie de SPIN360 et ses services de conseil orientés données avec le savoir-faire de Bureau Veritas en matière de certification et d’audit de chaînes d’approvisionnement. Elle permettra également à Bureau Veritas de s'affirmer comme un centre d'excellence global pour la mode premium et le luxe.

Créée en 2009 et basée à Milan, SPIN360 fournit des services de conseil technique couvrant l'analyse du cycle de vie, l'évaluation des coûts du cycle de vie, les déclarations environnementales de produits, l'empreinte carbone, l'engagement et le suivi de la chaîne d'approvisionnement, ainsi que le reporting ESG. Elle emploie environ 30 experts hautement qualifiés et sert une clientèle mondiale diversifiée dans les secteurs de la mode et du luxe, des tanneries, des matières premières, du textile et de la chaussure. En 2024, le groupe a généré un chiffre d'affaires d'environ 4 millions d'euros.

« Cette acquisition s'inscrit dans notre stratégie LEAP | 28 visant à recentrer notre portefeuille et à aider les entreprises à relever le défi de la transformation durable », déclare Hinda Gharbi, Directrice générale de Bureau Veritas. « Notre ambition est de positionner Bureau Veritas comme le partenaire de référence pour les marques de mode premium et de luxe en quête de solutions intégrées de conformité et de durabilité. »

***

À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire, avec une mission puissante : bâtir un monde de confiance en assurant un progrès responsable. Avec la vision d’être le partenaire privilégié des clients dans leur quête d’excellence et de durabilité, Bureau Veritas innove pour les accompagner dans leur transition.

Créé en 1828, Bureau Veritas compte 84 000 collaborateurs qui fournissent des services dans 140 pays. Les experts techniques de l’entreprise aident les clients à relever leurs défis liés à la qualité, à la santé et la sécurité, à la protection de l’environnement et à la durabilité.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40, CAC 40 ESG, SBF 120 et SBT 1.5. Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Plus d'informations sur http://www.bureauveritas.com et LinkedIn.



