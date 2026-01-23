L’avion Bombardier Global 8000, le jet d’affaires le plus rapide du monde, reçoit la certification de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA)

Le Global 8000 est l’avion civil le plus rapide depuis le Concorde, avec une vitesse maximale de Mach 0,95 à l’avant-garde de l’industrie et une distance franchissable de 8 000 milles marins (NM) qui le place en tête de sa catégorie (1)

MONTRÉAL, 23 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui que le Global 8000, l’avion civil le plus rapide du monde, a reçu la certification de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA). Cette certification fait suite à la certification de type de Transports Canada, obtenue le 5 novembre 2025, et à la certification de la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis, obtenue le 19 décembre 2025.

Produit phare de Bombardier annonciateur d’une nouvelle ère, l’avion d’affaires Global 8000 est entré en service en décembre 2025. L’avion très long-courrier d’exception est l’avion civil le plus rapide dans le ciel, avec une vitesse maximale de Mach 0,95 et une distance franchissable de 8 000 NM(1), permettant aux passagers de voler plus vite et plus loin que jamais.

« L’obtention de la certification de l’AESA témoigne du travail acharné et du dévouement des employés hautement qualifiés et des fournisseurs de Bombardier, en collaboration avec les équipes de Transports Canada et de l’AESA », a déclaré Stephen McCullough, vice-président exécutif, Ingénierie, Développement de produits et Bombardier Défense. « Cette réalisation renforce davantage l’élan derrière cet avion d’affaires révolutionnaire. Après son entrée en service en 2025, toute l’équipe de Bombardier est impatiente de livrer cet avion à davantage de clients au cours de la nouvelle année afin qu’ils puissent profiter des nouveaux niveaux de confort, de bien-être et d’efficacité qu’offre l’avion Global 8000. »

L’avion d’affaires Global 8000 offre également l’altitude en cabine la plus basse en production dans l’aviation d’affaires, soit 2 691 pi en cabine à 41 000 pi d’altitude. Cette altitude en cabine réduite minimise le stress physiologique associé aux voyages en haute altitude, permettant aux passagers d’arriver à destination reposés et prêts à poursuivre leurs activités.

Grâce à une série de jalons posés en 2025, l’avion Global 8000 de Bombardier a redéfini l’aviation d’affaires par ses performances inégalées et sa cabine luxueuse. L’avion Global 8000 est le seul jet d’affaires à quatre véritables zones à offrir une distance franchissable de 8 000 NM, ce qui permet d’assurer sans escale un plus grand nombre de liaisons que jamais.

Outre ses capacités long-courriers, l’avion demeure remarquablement agile, avec des performances au décollage et à l’atterrissage comparables à celles d’un avion léger. Le profil évolué de son aile, dotée de becs de bord d’attaque uniques, permet à ses clients de maîtriser jusqu’à 30 % plus d’aéroports que son plus proche rival.

