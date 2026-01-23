DANONE : Compte tenu de l’évolution des recommandations des autorités, Danone annonce un rappel ciblé de certains lots de laits infantiles

Communiqué de presse - Paris, le 23 janvier 2026, à 18h15

Compte tenu de l’évolution des recommandations des autorités, Danone annonce un rappel ciblé de certains lots de laits infantiles

Danone ne transige jamais sur la sécurité alimentaire. Les contrôles de routine et les analyses ciblées supplémentaires menées dans le contexte sectoriel actuel confirment que les produits de Danone sont sûrs et pleinement conformes à l’ensemble des réglementations applicables en matière de sécurité alimentaire.

Au regard de ce contexte sectoriel, certaines autorités locales de sécurité alimentaire font évoluer leurs recommandations. Dans ce cadre, en tant qu’entreprise responsable, et afin de se conformer aux dernières recommandations, Danone procédera au retrait, sur certains marchés ciblés, d’un nombre très limité de lots spécifiques de laits infantiles.

La priorité de Danone est de garantir aux parents et aux professionnels de santé qu’ils peuvent continuer à avoir pleinement confiance dans la sécurité et la qualité de nos produits de nutrition infantile.

Nous invitons les parents à contacter le service consommateurs de Danone s’ils ont la moindre question ou préoccupation.

A propos de Danone

Danone est une entreprise leader de l’alimentation, qui opère dans trois Catégories en forte croissance et axées sur la santé à travers les Produits Laitiers et d’Origine Végétale, les Eaux et la Nutrition Spécialisée. Fort de sa mission de longue date consistant à apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, Danone vise à inspirer des pratiques alimentaires et de consommation plus saines et plus durables, tout en s'engageant à avoir un impact nutritionnel, social, sociétal et environnemental mesurable. Danone a défini sa stratégie Renew afin de restaurer croissance, compétitivité et création de valeur sur le long terme. Avec plus de 90 000 salariés et des produits vendus dans plus de 120 pays, Danone a réalisé un chiffre d'affaires de 27,4 milliards d'euros en 2024. Le portefeuille de Danone comprend des marques internationales (Actimel, Activia, Alpro, Aptamil, Danette, Danio, Danonino, evian, Nutricia, Nutrilon, Volvic, entre autres) ainsi que des marques locales et régionales fortes (notamment AQUA, Blédina, Bonafont, Cow & Gate, Mizone, Oikos et Silk). Coté sur Euronext Paris et présent sur la plateforme OTCQX via un programme d'ADR (American Depositary Receipt), Danone est classé dans les principaux indices de développement durable, dont ceux gérés par Moody’s et Sustainalytics, ainsi que MSCI ESG Indexes, FTSE4Good Index Series, Bloomberg Gender Equality Index, et Access to Nutrition Index. Danone a obtenu la certification B CorpTM au niveau mondial en 2025.

