CSL accueille le MV CSL Kanata dans le Pool international, un autochargeur océanique de nouvelle génération

MONTRÉAL, 23 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe CSL (« CSL ») a accueilli le MV CSL Kanata dans le Pool CSL International après avoir effectué avec succès son voyage inaugural et sa première opération commerciale.

Livré par le chantier naval YAMIC, le CSL Kanata a pris la mer le 21 décembre 2025 et est arrivé à Port McNeill, en Colombie-Britannique, le 10 janvier 2026. À son arrivée, le navire a chargé 70 000 tonnes métriques d'agrégats et a déchargé sa cargaison entre le 15 et le 19 janvier à divers endroits dans la région de la baie de San Francisco.

Le CSL Kanata est le premier navire CSL du Pool livré par YAMIC et le deuxième des cinq nouveaux navires Kamsarmax à rejoindre le Pool CSL International. Il fait partie d'un programme de construction conjoint avec les partenaires du Pool visant à construire cinq navires océaniques autodéchargeants de type Kamsarmax, prêts à opérer au méthanol. Cette série remplacera les navires les plus anciens du Pool et établira la norme pour sa prochaine génération d'autodéchargeurs océaniques.

« La mise en service du CSL Kanata reflète la direction que nous prenons avec notre flotte », a déclaré Louis Martel, président et chef de la direction du Groupe CSL. « Ces navires sont conçus pour transporter plus de marchandises de manière plus efficace, fonctionner en toute sécurité sur un large éventail de routes commerciales et soutenir nos clients à long terme. »

Conçu autour d'une coque Kamsarmax de quatrième génération, le CSL Kanata dépasse les exigences du niveau III de l'EEDI et est équipé de moteurs Tier 3 prêts à opérer au méthanol. Sa conception devrait être environ 40 % plus efficace que celle des navires qu'il remplace, combinant une meilleure performance en matière de consommation de carburant et une capacité de levage optimisée. Conçus pour être flexibles, ces navires sont interchangeables et capables de s'adapter à différents types de transport et conditions d'exploitation.

Caractéristiques du navire

Capacité de chargement de 72 250 tonnes métriques

Moteurs Tier 3 prêts à opérer au méthanol

Dépasse les exigences du niveau III de l'EEDI

Débit d'autodéchargement pouvant atteindre 5 000 tonnes métriques par heure

Les trois autres navires de la série de nouvelles constructions sont prévus pour livraison plus tard cette année et en 2027.

Groupe CSL est un fournisseur de classe mondiale de solutions maritimes complexes et le plus important propriétaire et exploitant de navires autodéchargeants au monde. Son siège social est situé à Montréal et l’entreprise compte des divisions aux Amériques, en Australie, en Europe et en Afrique. CSL offre une vaste gamme de services d'expédition et de manutention et transporte annuellement des millions de tonnes de marchandises pour des clients des secteurs de la construction, de l'acier, de l'énergie et de l'agroalimentaire.

