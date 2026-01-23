Hotel Equities amplía sus capacidades en el Caribe y América Latina (CALA) con Open Hotels y su plataforma operativa en el mercado

MIAMI, Jan. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hotel Equities (HE), operador hotelero líder, anuncia la expansión continua de su plataforma operativa en el mercado del Caribe y América Latina (CALA). A raíz del nombramiento del veterano de la industria Juan Corvinos como presidente de la región CALA de HE, el portafolio ha crecido hasta contar con cinco hoteles ya operativos y doce proyectos adicionales en desarrollo en distintos mercados. Entre los proyectos se incluyen, Amaris Grace Bay, un hotel LXR en las Islas Turcas y Caicos con emocionantes anuncios próximamente en la Riviera Maya, Curazao, Ciudad de México, Trinidad y Tobago, Dominica, República Dominicana y Costa Rica. El portafolio cuenta con el apoyo de un equipo regional dedicado y distribuido a lo largo del mercado. Esta semana, ejecutivos asistirán a la Feria Internacional de Turismo 2026, FITUR.

“Desde el principio, nuestro enfoque fue construir una plataforma diseñada para el éxito a largo plazo en esta región”, comentó Corvinos. “Al invertir temprano en talento local, infraestructura en el mercado y sólidas alianzas con propietarios, hemos podido escalar con disciplina, ofreciendo la capacidad de respuesta y el conocimiento que los propietarios esperan de un operador local”.

Aperturas recientes y futuros proyectos en desarrollo

El creciente portafolio CALA de Hotel Equities refleja una diversidad creciente de propiedades tipo resort y de estilo de vida en los principales destinos vacacionales. Recientemente, Hotel Equities asumió la administración de Donoma Las Terrenas Beach Resort & Spa, Autograph Collection, que abrió en noviembre pasado en la República Dominicana. Ubicado frente a la playa en Las Terrenas, Donoma funciona como un retiro de lujo frente al mar, ofreciendo experiencias para los huéspedes con diseño innovador y un marcado sentido del lugar. Ampliamente considerado como una de las aperturas más esperadas de la región, el resort representa una adición significativa al portafolio CALA de HE. Otras adiciones destacadas al portafolio incluyen Terra Nova Best Western Premier Collection en Kingston, Jamaica y Casas del XVI en Santo Domingo, República Dominicana. Mirando hacia un 2026 activo, el equipo HE CALA se prepara para abrir Claritas Resort Jacó, un resort frente al mar de 63 habitaciones en Jacó, Costa Rica, ubicado a lo largo de la Costa del Pacífico Central del país, que se unirá al portafolio WorldHotels Elite el 2 de marzo. Hotel Equities abrió su primera propiedad CALA, el Hampton by Hilton St. Thomas, ubicado en Charlotte Amalie, Islas Vírgenes de EE. UU., en agosto de 2025.

Fortaleciendo el Liderazgo e Infraestructura en CALA

Para apoyar este crecimiento continuo, Hotel Equities ha realizado varios nombramientos en el mercado, incluyendo a Rodrigo Cuello, con base en Cancún, y Mariana González, con base en Ciudad de México, fortaleciendo los recursos humanos, servicios compartidos y capacidades financieras operativas de la plataforma.

“Nuestra gente es central en la forma en que operamos en esta región”, agrega Corvinos. “Contar con líderes experimentados en el terreno nos permite actuar de manera decisiva y apoyar a los propietarios con el nivel de atención y perspectiva que estos mercados requieren”.

Rodrigo Cuello es director sénior de personas y talento, donde lidera reclutamiento, capacitación, relaciones con empleados, compensación y beneficios, e iniciativas organizacionales en el mercado. Trae consigo una vasta experiencia en la contratación de altos ejecutivos y equipos hoteleros de gran escala con Hyatt y Hilton, con un enfoque particular en aperturas y reposicionamiento de marca de hoteles, respaldado por una profunda experiencia multicultural en toda América Latina y formación en psicología.

Mariana González, directora de servicios compartidos y finanzas, supervisó recientemente operaciones de servicios compartidos para Hilton. Su experiencia abarca desde hoteles de servicio selecto hasta portafolios de lujo y todo incluido de gran escala. Graduada en administración hotelera y hotelera de vocación, Mariana colabora estrechamente con los propietarios y los equipos en las propiedades para asegurar un sólido desempeño financiero.

Se unen a un equipo de liderazgo CALA que incluye a Michael Register, director de desarrollo; Marilia Pergola, vicepresidenta de operaciones; Martin Larralde, vicepresidente de finanzas; María Del Pilar García, directora senior de sistemas de TI y aperturas; y Margie Aristy Mai, directora senior de ventas. En conjunto, el equipo CALA tiene presencia en toda la región, reforzando el modelo operativo ejecutado localmente de HE CALA y su enfoque práctico en el desarrollo, aperturas y operaciones continuas.

Una plataforma disciplinada para el crecimiento regional a largo plazo

Con una plataforma operativa con presencia completa en el mercado, Hotel Equities está diseñada para apoyar a los propietarios en el Caribe y América Latina, ofreciendo ejecución local respaldada por la escala global de Hotel Equities. La creciente combinación de hoteles operativos y proyectos en desarrollo de la división refleja un enfoque disciplinado, alineado con los propietarios, construido alrededor de la experiencia regional, liderazgo práctico y desempeño a largo plazo en los segmentos de resorts, estilo de vida y servicio selecto. Para más información acerca de asociarse con Hotel Equities, visite hotelequities.com/cala.

Acerca de Hotel Equities

Hotel Equities (HE) es un operador y desarrollador de hospitalidad líder, con un portafolio de hoteles, resorts y destinos de hospitalidad al aire libre abiertos y operativos en Estados Unidos, Canadá, el Caribe y América Latina. Con un diverso portafolio de propiedades independientes y de marcas premium, Hotel Equities ofrece resultados comprobados y genera valor a largo plazo para sus partes interesadas mediante un conjunto integral de servicios, una cultura centrada en las personas y orientada al desempeño, y un compromiso con la excelencia basado en el liderazgo de servicio. Para más información visite, www.hotelequities.com, @Hotel-Equities.

Contacto de Medios:

The Point PR

hotelequities@thepointpr.com

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/767e93ff-4038-4af1-beb2-2fb0349e9495