Quantexa Claims Accelerator ist nun auf dem Guidewire Marketplace verfügbar und ermöglicht Echtzeit-Entscheidungsintelligenz für Versicherungsansprüche

LONDON, Jan. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, ein weltweit führender Anbieter im Bereich Decision Intelligence (DI), gab heute bekannt, dass sein Quantexa Accelerator for Decision Intelligence für Guidewire ClaimCenter nun weltweit auf dem Guidewire Marketplace verfügbar ist. Damit wird es für Versicherer einfacher, fortschrittliche Schadenintelligenz direkt in ClaimCenter auf Guidewire Cloud-Workflows zu integrieren. Quantexa ist ein Guidewire PartnerConnect Technology-Partner und ehemaliger Guidewire Insurtech Vanguard.

Der Claims Accelerator integriert die Decision Intelligence-Plattform von Quantexa in ClaimCenter und ermöglicht so eine Echtzeit-Schadenssegmentierung, Betrugserkennung und kontextbezogene Analysen über den gesamten Schadenlebenszyklus hinweg. Durch die Zusammenführung interner und externer Daten zu einer vernetzten 360-Grad-Sicht auf Kunden, Antragsteller und Lieferanten erhalten Versicherer bei der ersten Schadensmeldung und während der gesamten Schadenbearbeitung einen sofortigen Einblick in Risiken, Verhaltensweisen und Netzwerke.

Schadensdaten in umsetzbare Entscheidungen umwandeln

Schadenabwicklungsorganisationen stehen unter zunehmendem Druck, Schadensfälle schneller zu bearbeiten, Verluste zu reduzieren und das Kundenerlebnis zu verbessern, ohne die Betriebskosten zu erhöhen. Der Quantexa Accelerator for Decision Intelligence für ClaimCenter begegnet dieser Herausforderung, indem er die Integration mit Guidewire Cloud vereinfacht, den Implementierungsaufwand reduziert und die Amortisationszeit für Versicherer verkürzt, die ihre Schadenbearbeitung modernisieren.

„Die Versicherungsbranche befindet sich an einem Wendepunkt, an dem Cloud und KI intelligentere, schnellere und vernetztere Erfahrungen ermöglichen“, erklärte Will Murphy, Vice President, Marketplace and Technology Alliances bei Guidewire. „Der Accelerator von Quantexa ermöglicht es Versicherern, Echtzeit-Informationen aus einer Vielzahl von Datenquellen in ihre Schadenbearbeitung zu integrieren. Dies trägt dazu bei, Entschädigungskosten zu senken, Betrug zu bekämpfen und den Versicherungsnehmern den vertrauenswürdigen Service zu bieten, den sie erwarten.“

Die Lösung kombiniert die branchenführende Kernplattform für Schadenfälle von Guidewire mit der kontextbezogenen Graphenanalyse und Entitätsauflösung von Quantexa und ermöglicht Versicherern:

Frühere und genauere Erkennung von Betrug und Verlusten

Verbesserung von Segmentierungs- und Triage-Entscheidungen in Echtzeit

Konsistentere und zuverlässigere Ergebnisse für Versicherungsnehmern

Reduzierung von Risiken bei Cloud-Migrationen durch wiederverwendbare Integrationsressourcen und vereinfachte Datenvereinheitlichung.

„Die Listung auf dem Guidewire Marketplace stellt einen bedeutenden Meilenstein für Quantexa dar“, erklärte Alex Johnson, Head of Insurance Solutions bei Quantexa. „Unser Accelerator für Decision Intelligence für ClaimCenter ermöglicht es Versicherern, Decision Intelligence in Echtzeit direkt in ihre ClaimCenter-Workflows zu integrieren und so die Bewertung und Verwaltung von Schadensfällen zu transformieren, indem sie ein besser vernetztes, vertrauenswürdiges Verständnis von Personen, Policen und Netzwerken nutzen. Aufgrund der bereits erzielten nachweisbaren Ergebnisse freuen wir uns darauf, weitere Versicherungsunternehmen dabei zu unterstützen, Verluste zu reduzieren, die Einführung der Cloud zu beschleunigen und schneller fundiertere Entscheidungen zu treffen.“

Stärkung des Guidewire-Versicherungsökosystems

Die Verfügbarkeit des Quantexa Accelerator for Decision Intelligence für ClaimCenter auf dem Guidewire Marketplace festigt die Position des Unternehmens als wertvoller Partner im globalen Versicherungsökosystem. Dies erweitert die Reichweite von Quantexa durch das Netzwerk von mehr als 500 Guidewire-Kunden und bestätigt die Decision Intelligence Platform als cloudfähige, skalierbare Lösung, die es Versicherern ermöglicht, Verluste zu reduzieren, Servicekosten zu senken und ihren Weg zu agentenbasierten, KI-gestützten Schadenbearbeitungsprozessen zu beschleunigen.

Für Versicherer ist das Ergebnis eindeutig: geringere Servicekosten, schnellere Wertschöpfung, reduziertes Betriebsrisiko und intelligentere Schadenregulierungsergebnisse, unterstützt durch kontextbezogene Entscheidungsintelligenz, die dort eingebettet ist, wo Schadenentscheidungen getroffen werden.

Um mehr über die Decision Intelligence-Lösungen von Quantexa für die Versicherungsbranche zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.quantexa.com/industries/insurance/.

Über Quantexa

Quantexa ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Daten, Analysen und KI-Software, das Pionierarbeit im Bereich Decision Intelligence leistet, um Unternehmen dabei zu unterstützen, fundierte Entscheidungen auf der Grundlage von Kontextdaten zu treffen. Mithilfe der neuesten Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz wandelt unsere Decision Intelligence Platform isolierte Daten in vernetzte, kontextbezogene Erkenntnisse um und ermöglicht so den Wandel von einer datengesteuerten zu einer entscheidungsorientierten Organisation. Unsere Kunden nutzen die Technologie von Quantexa, um ihr Unternehmen zu schützen, zu optimieren und auszubauen, indem sie komplexe Herausforderungen im gesamten Unternehmen durch modernes Datenmanagement, Customer Intelligence, KYC, Finanzkriminalität, Risiko, Betrug und Sicherheit lösen.

Die Quantexa Decision Intelligence Platform verbessert die operative Leistung mit einer um über 90 % höheren Genauigkeit und einer 60-mal schnelleren analytischen Modellauflösung als herkömmliche Ansätze. Eine unabhängig in Auftrag gegebene TEI-Studie von Forrester ergab, dass Kunden über einen Zeitraum von drei Jahren eine Kapitalrendite (ROI) von 228 % erzielten. Quantexa wurde im Jahr 2016 gegründet und beschäftigt weltweit über 900 Mitarbeiter sowie mehrere zehntausend Nutzer, die mit Milliarden von Datenpunkten auf der ganzen Welt arbeiten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.quantexa.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.