Quantexa Claims Accelerator disponible sur Guidewire Marketplace, avec intégration de l’intelligence décisionnelle en temps réel dans la gestion des sinistres

LONDRES, 23 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, pionnier mondial de l’intelligence décisionnelle (DI) a annoncé aujourd’hui que Quantexa Accelerator for Decision Intelligence pour Guidewire ClaimCenter est désormais disponible à l’échelle mondiale sur Guidewire Marketplace, permettant aux assureurs d’intégrer facilement la solution d’intelligence avancée pour la gestion des sinistres directement dans les flux de travail de ClaimCenter sur Guidewire Cloud. Quantexa est un partenaire technologique Guidewire PartnerConnect et ancien membre du programme Guidewire Insurtech Vanguard.

La solution Claims Accelerator intègre la plateforme d’intelligence décisionnelle Quantexa à ClaimCenter pour offrir en temps réel une segmentation des sinistres, une détection des fraudes ainsi que des analyses contextuelles tout au long du cycle de vie des sinistres. En unifiant les données internes et externes pour offrir une vision complète et connectée des clients, assurés et fournisseurs, les assureurs obtiennent immédiatement des informations sur les risques, les comportements et les réseaux dès la première déclaration de sinistre et tout au long du traitement des dossiers.

Transformer les données de sinistres en décisions exploitables

Les services de gestion des sinistres subissent une pression croissante pour traiter les dossiers plus rapidement, réduire les pertes et améliorer l’expérience client, sans augmenter les coûts opérationnels. La solution Quantexa Accelerator for Decision Intelligence pour ClaimCenter répond à ce défi en simplifiant l’intégration avec Guidewire Cloud, en facilitant la mise en œuvre et en accélérant le retour sur investissement des assureurs qui modernisent leurs opérations de gestion des sinistres.

« Le secteur de l’assurance est à un moment charnière, où le cloud et l’intelligence artificielle permettent des expériences plus pertinentes, plus rapides et mieux connectées », a déclaré Will Murphy, Vice-président Marketplace et Alliances technologiques chez Guidewire. « Quantexa Claims Accelerator permet aux assureurs d’intégrer, dans leurs opérations de gestion des sinistres, une intelligence en temps réel au niveau des parties prenantes à partir d’un large éventail de sources de données, contribuant ainsi à réduire les coûts d’indemnisation, lutter contre les fraudes et offrir le service de confiance attendu par les assurés. »

La solution associe la plateforme de gestion des sinistres Guidewire, leader du marché, aux capacités d’analyse contextuelle par graphes et de résolution d’entités de Quantexa, permettant ainsi aux assureurs de :

Détecter les fraudes et les pertes plus tôt et avec plus de précision

Optimiser en temps réel la segmentation et le triage des dossiers

Offrir des résultats plus cohérents et fiables aux assurés

Réduire les risques lors des migrations vers le cloud grâce à des composants d’intégration réutilisables et une unification des données simplifiée.

« Être référencé sur Guidewire Marketplace représente une étape importante pour Quantexa », a déclaré Alex Johnson, Responsable des solutions assurance chez Quantexa. « Notre solution Accelerator for Decision Intelligence pour ClaimCenter permet aux assureurs d’intégrer l’intelligence décisionnelle en temps réel directement dans leurs flux de travail ClaimCenter, transformant la manière dont les sinistres sont évalués et gérés grâce à une compréhension mieux connectée et plus fiable des personnes, des contrats et des réseaux. Forts de résultats déjà démontrés, nous sommes enthousiastes à l’idée d’aider davantage d’assureurs à réduire les pertes, à accélérer l’adoption du cloud et à prendre des décisions plus éclairées plus rapidement. »

Renforcer l’écosystème assurance de Guidewire

La disponibilité de Quantexa Accelerator for Decision Intelligence pour ClaimCenter sur Guidewire Marketplace renforce la position de l’entreprise en tant que partenaire de valeur au sein de l’écosystème mondial de l’assurance. Elle permet à Quantexa d’élargir sa portée au sein du réseau de plus de 500 clients Guidewire et confirme que sa plateforme d’intelligence décisionnelle est une solution évolutive et prête pour le cloud, aidant les assureurs à réduire les pertes, à diminuer les coûts opérationnels et à accélérer leur transition vers des processus de gestion des sinistres optimisés par l’IA agentique.

Pour les assureurs, le résultat est clair : coûts opérationnels réduits, retour sur investissement plus rapide, risques opérationnels diminués et décisions relatives aux sinistres plus pertinentes, grâce à l’intelligence décisionnelle contextuelle, intégrée au cœur même du processus.

Pour en savoir plus sur les solutions d’intelligence décisionnelle de Quantexa destinées au secteur de l’assurance, consultez le site https://www.quantexa.com/industries/insurance/.

À propos de Quantexa

Quantexa est une société internationale spécialisée dans les données, l’analyse et les logiciels d’IA, pionnière dans le domaine de l’intelligence décisionnelle, qui aide les organisations à prendre des décisions éclairées grâce à des données contextuelles. Grâce aux dernières avancées en matière d’IA, notre plateforme d’intelligence décisionnelle transforme les données cloisonnées en informations contextuelles connectées afin de faciliter la transition d’une organisation axée sur les données vers une organisation axée sur les décisions. Nos clients utilisent la technologie Quantexa pour assurer leur protection, leur optimisation et leur croissance en relevant des défis majeurs à l’échelle de l’organisation en lien avec la gestion des données, la veille client, la connaissance du client, la criminalité financière, les risques, la fraude et la sécurité.

La plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa améliore la performance opérationnelle avec une précision accrue de plus de 90 % et une résolution du modèle analytique 60 fois plus rapide que les approches traditionnelles. Une étude indépendante de Forrester TEI révèle que les clients enregistrent un retour sur investissement de 228 % en trois ans. Fondée en 2016, Quantexa compte désormais plus de 900 collaborateurs et des milliers d’utilisateurs travaillant sur des milliards de transactions et de points de données à travers le monde. Pour en savoir plus, consultez le site www.quantexa.com ou suivez-nous sur LinkedIn.