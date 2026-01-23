מאיץ התביעות של Quantexa זמין כעת ב-Guidewire Marketplace, ומביא מודיעין לקבלת החלטות בזמן אמת לשוק תביעות הביטוח

לונדון, Jan. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Quantexa, חלוצה עולמית בתחום המודיעין לקבלת החלטות (DI), הכריזה כי Quantexa Accelerator שלה עבור מודיעין לקבלת החלטות לטובת Guidewire ClaimCenter זמין כעת ברחבי העולם ב-Guidewire Marketplace, מה שמקל על חברות ביטוח להטמיע מודיעין תביעות מתקדם ישירות ב-ClaimCenter בתזרימי העבודה של Guidewire Cloud. Quantexa היא שותפה של Guidewire PartnerConnect Technology, ולשעבר שותפה ב-Guidewire Insurtech Vanguard.

מאיץ התביעות משלב את פלטפורמת המודיעים לקבלת החלטות של Quantexa עם ClaimCenter כדי לספק פילוח תביעות, גילוי הונאות וניתוח הקשרים בזמן אמת לאורך כל מחזור החיים של התביעות. על ידי איחוד נתונים פנימיים וחיצוניים לתצוגה מקושרת ב-360 מעלות על לקוחות, תובעים וספקים, חברות הביטוח מקבלות תובנות מיידיות לגבי סיכונים, התנהגות ורשתות כבר בהודעה הראשונה על נזק, ולאורך הטיפול בתביעות.

הפיכת נתוני תביעות להחלטות שמובילות לפעולה

ארגוני תביעות נמצאים תחת לחץ גובר לעבד תביעות מהר יותר, להפחית דליפות ולשפר את חוויית הלקוח מבלי להגדיל את עלויות התפעול. Quantexa Accelerator שלה עבור מודיעין לקבלת החלטות לטובת Guidewire ClaimCenter מספק מענה לאתגר זה על ידי פישוט האינטגרציה עם Guidewire Cloud, הפחתת המאמצים המושקעים בהטמעה והאצת הזמן לערך עבור חברות ביטוח שמשלבות מודרניזציה בפעילות התביעות שלהן.

"ענף הביטוח נמצא בנקודת מפנה, שבה ענן ובינה מלאכותית מאפשרים חוויות חכמות, מהירות ומחוברות יותר", אמר וויל מרפי (Will Murphy), סגן נשיא, שוק ובריתות טכנולוגיה ב-Guidewire. "המאיץ של Quantexa מאפשר לחברות הביטוח לשלב מידע בזמן אמת, ברמת הצד, בפעילות התביעות שלהן ממגוון רחב של מקורות נתונים, ובכך לסייע בהפחתת עלויות הפיצויים, במאבק בהונאות ובמתן השירות המהימן שמצפים בעלי הפוליסות".

הפתרון משלב את פלטפורמת התביעות מובילת התעשייה של Guidewire עם ניתוח הגרפים מובסס ההקשרים ופתרון הישויות של Quantexa, ומאפשר לחברות הביטוח:

לזהות הונאות ודליפות מוקדם יותר ומדויק יותר

לשפר החלטות פילוח וטריאז ' בזמן אמת

לספק תוצאות עקביות ואמינות יותר עבור מחזיקי הפוליסות

להפחית את הסיכון במהלך הגירות לענן באמצעות נכסי אינטגרציה רב פעמיים והאחדה פשוטה של נתונים

"הרישום ב-Guidewire Marketplace הוא ציון דרך משמעותי עבור Quantexa", אמר אלכס ג'ונסון (Alex Johnson), מנהל תחום פתרונות ביטוח ב-Quantexa. "מאיץ ההחלטות שלנו עבור מודיעין לקבלת החלטות ב-ClaimCenter מאפשר לחברות ביטוח להטמיע את ההחלטות בזמן אמת ישירות בתזרימי העבודה שלהן ב-ClaimCenter, ולשנות את האופן שבו מעריכים ומנהלים תביעות תוך שימוש בהבנה מקושרת ואמינה יותר של אנשים, פוליסות ורשתות. עם תוצאות מוכחות שכבר הושגו, אנו נרגשים לעזור ליותר חברות ביטוח להפחית דליפות, להאיץ את אימוץ הענן ולקבל החלטות חכמות יותר מהר".

חיזוק האקוסיסטם של Guidewire Insurance

הזמינות של Quantexa Accelerator עבור מודיעין לקבלת החלטות לטובת Guidewire ClaimCenter ב-Guidewire Marketplace מחזקת את מעמדה של החברה כשותפה רבת ערך באקוסיסטם הגלובלי של שוק הביטוח. היא מרחיבה את טווח ההגעה של Quantexa דרך רשת של יותר מ-500 לקוחות Guidewire ומאשרת את פלטפורמת קהמודיעין לקלבת החלטות שלה כפתרון מוכן לענן וניתן להתאמה, המאפשר לחברות ביטוח להפחית דליפות, להוריד את עלויות השירות ולהאיץ את המסע שלהן לעבר פעולות תביעות המונעות על ידי בינה מלאכותית סוכנית.

עבור חברות הביטוח, התוצאה ברורה: עלות שירות נמוכה יותר, זמן הגעה מהיר יותר לערך, סיכון תפעולי מופחת ותוצאות תביעות חכמות יותר, המונעות על ידי מודיעין החלטות הקשרי, המוטמע במקום שבו מתקבלות החלטות תביעות.

למידע נוסף על פתרונות Decision Intelligence של Quantexa לתעשיית הביטוח, אנא בקרו בכתובת https://www.quantexa.com/industries/insurance/.

אודות Quantexa

Quantexa היא חברת תוכנה גלובלית לנתונים, אנליטיקה ובינה מלאכותית, חלוצה בתחום של מודיעין לקבלת החלטות, המסייעת לארגונים לקבל החלטות בביטחון בעזרת נתונים בעלי הקשר. באמצעות ההתקדמות העדכנית ביותר בתחום הבינה המלאכותית, פלטפורמת המודיעין לקבלת החלטות שלנו הופכת ממגרות נתונים מבודדות לתובנות מקושרות ובעלות הקשר, כדי להעצים את המעבר מארגון מונחה נתונים לארגון ממוקד החלטות. לקוחותינו משתמשים בטכנולוגיית Quantexa כדי להגן, למטב ולצמוח באמצעות פתרון אתגרים מורכבים ברחבי הארגון כולו עם ניהול נתונים מודרני, מודיעין לקוחות, KYC, פשיעה פיננסית, סיכונים, הונאות ואבטחה.

פלטפורמת המודיעין לקבלת החלטות מבוססת ההקשרים של Quantexa משפרת את הביצועים התפעוליים עם דיוק של למעלה מ-90% והיא מציעה מהירות של עד פי 60 במודל ברזולוציה גבוהה יותר מאשר בגישות מסורתיות. מחקר Forrester TEI שהוזמן באופן עצמאי על פלטפורמת מודיעין לקבלת ההחלטות של Quantexa מצא כי לקוחות ראו החזר השקעה של 228% לשלוש שנים. Quantexa, שנוסדה בשנת 2016, מעסיקה כיום יותר מ-900 עובדים ועשרות אלפי משתמשים העובדים עם מיליארדי עסקאות ונקודות נתונים ברחבי העולם. למידע נוסף בקרו באתר www.quantexa.com או עקבו אחרינו בלינקדאין.

למידע נוסף – מדיה:

C: Michael Lane, VP of External Relations

T: +1 917 450 7387

E: michaellane@quantexa.com