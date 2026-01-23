Quantexa Claims Accelerator Kini Tersedia di Guidewire Marketplace, Menghadirkan Kecerdasan Keputusan Waktu Nyata untuk Klaim Asuransi

LONDON, Jan. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, pelopor global dalam Kecerdasan Keputusan (Decision Intelligence, DI), hari ini mengumumkan bahwa Quantexa Accelerator untuk Kecerdasan Keputusan untuk Guidewire ClaimCenter kini tersedia secara global di Guidewire Marketplace sehingga mempermudah perusahaan asuransi untuk mengintegrasikan kecerdasan klaim canggih secara langsung ke dalam alur kerja ClaimCenter di Guidewire Cloud. Quantexa merupakan mitra Guidewire PartnerConnect Technology dan mantan anggota Guidewire Insurtech Vanguard.

Akselerator klaim ini mengintegrasikan platform Kecerdasan Keputusan Quantexa dengan ClaimCenter untuk menghadirkan segmentasi klaim, deteksi penipuan, dan analitik kontekstual waktu nyata di sepanjang siklus klaim secara menyeluruh. Dengan menyatukan data internal dan eksternal menjadi gambaran informasi 360 derajat yang terhubung tentang pelanggan, pemohon klaim, dan pemasok, perusahaan asuransi memperoleh wawasan langsung tentang risiko, perilaku, dan jaringan mulai dari pemberitahuan kerugian pertama hingga seluruh proses penanganan klaim.

Mengubah Data Klaim Menjadi Keputusan yang Dapat Ditindaklanjuti

Organisasi klaim kini menghadapi tekanan yang semakin besar untuk memproses klaim lebih cepat, mengurangi kebocoran, dan meningkatkan kualitas pengalaman pelanggan tanpa menambah biaya operasional. Quantexa Accelerator untuk Keputusan Kecerdasan untuk ClaimCenter mengatasi tantangan ini dengan menyederhanakan integrasi dengan Guidewire Cloud, mengurangi upaya implementasi, dan mempercepat waktu pencapaian hasil bagi perusahaan asuransi yang memodernisasi operasi klaim mereka.

“Industri asuransi sedang berada pada titik balik karena adanya cloud dan AI yang memungkinkan hadirnya pengalaman lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih terhubung,” ujar Will Murphy, Wakil Presiden, Marketplace dan Technology Alliances di Guidewire. “Akselerator Quantexa memungkinkan perusahaan asuransi mengintegrasikan kecerdasan waktu nyata di tingkat pihak terkait ke dalam proses klaim mereka dari beragam sumber data sehingga membantu menekan biaya ganti rugi, mencegah penipuan, dan memberikan layanan tepercaya yang diharapkan oleh pemegang polis.”

Solusi ini menggabungkan platform inti klaim terdepan di industri Guidewire dengan analitik grafik kontekstual dan resolusi entitas Quantexa sehingga memudahkan perusahaan asuransi untuk:

Mendeteksi penipuan dan kebocoran lebih dini dan lebih akurat

Meningkatkan segmentasi dan pengambilan keputusan triase waktu nyata

Memberikan hasil yang lebih konsisten dan tepercaya bagi pemegang polis

Mengurangi risiko selama migrasi ke cloud dengan memanfaatkan aset integrasi yang dapat digunakan kembali serta penyatuan data yang disederhanakan.

“Masuknya Quantexa ke Guidewire Marketplace menjadi pencapaian penting bagi perusahaan,” ujar Alex Johnson, Kepala Solusi Asuransi di Quantexa. “Akselerator untuk Kecerdasan Keputusan untuk ClaimCenter kami memungkinkan perusahaan asuransi untuk mengintegrasikan Kecerdasan Keputusan waktu nyata secara langsung ke dalam alur kerja ClaimCenter mereka, yang mentransformasi cara klaim dinilai dan dikelola melalui pemahaman yang lebih terhubung dan tepercaya tentang individu, polis, dan jaringan. Dengan hasil yang telah terbukti, kami merasa antusias untuk membantu lebih banyak perusahaan asuransi mengurangi kebocoran, mempercepat adopsi cloud, dan mengambil keputusan lebih cerdas dengan lebih cepat.”

Memperkuat Ekosistem Asuransi Guidewire

Ketersediaan Quantexa Accelerator untuk Kecerdasan Keputusan untuk ClaimCenter di Guidewire Marketplace memperkuat posisi perusahaan sebagai mitra berharga dalam ekosistem asuransi global. Langkah ini memperluas jangkauan Quantexa melalui jaringan lebih dari 500 pelanggan Guidewire dan menegaskan platform Kecerdasan Keputusannya sebagai solusi yang siap berjalan di lingkungan cloud dan skalabel sehingga perusahaan asuransi dapat mengurangi kebocoran, menurunkan biaya layanan, serta mempercepat perjalanan mereka menuju operasi klaim yang didukung AI agentik.

Bagi perusahaan asuransi, hasilnya jelas: biaya layanan lebih rendah, waktu pencapaian hasil lebih cepat, risiko operasional berkurang, dan capaian klaim lebih cerdas, yang didukung oleh kecerdasan keputusan kontekstual yang terintegrasi langsung di tempat keputusan klaim dibuat.

Untuk mempelajari lebih lanjut solusi Kecerdasan Keputusan Quantexa bagi industri asuransi, kunjungi https://www.quantexa.com/industries/insurance/.

Tentang Quantexa

Quantexa adalah perusahaan perangkat lunak global di bidang data, analitik, dan AI yang memelopori Kecerdasan Keputusan untuk membantu organisasi mengambil keputusan dengan penuh percaya diri berdasarkan data kontekstual. Platform Kecerdasan Buatan kami memanfaatkan teknologi AI terbaru untuk mengubah data yang terkurung menjadi wawasan yang terhubung dan kontekstual. Dengan cara ini, organisasi dapat bertransformasi dari berbasis data menjadi berfokus pada pengambilan keputusan. Para pelanggan kami menggunakan teknologi Quantexa untuk melindungi, mengoptimalkan, dan mengembangkan bisnis mereka dengan menyelesaikan berbagai tantangan kompleks di seluruh organisasi melalui manajemen data modern, kecerdasan pelanggan, KYC, pencegahan kejahatan keuangan, pengelolaan risiko, penipuan, dan keamanan.

Platform Kecerdasan Keputusan Quantexa meningkatkan kinerja operasional dengan akurasi lebih dari 90% dan kemampuan penyelesaian model analitik 60 kali lebih cepat dibandingkan pendekatan tradisional. Menurut studi TEI yang dilakukan secara independen oleh Forrester, pelanggan berhasil mendapatkan ROI sebesar 228% dalam kurun waktu tiga tahun. Didirikan pada tahun 2016, Quantexa memiliki lebih dari 900 karyawan serta puluhan ribu pengguna global, yang menangani miliaran titik data di seluruh dunia. Untuk mendapatkan informasi selengkapnya, kunjungi www.quantexa.com atau ikuti kami di LinkedIn.