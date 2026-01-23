クオンテクサ請求アクセラレーターがガイドワイア・マーケットプレイスで提供開始、保険金請求業務にリアルタイムの意思決定インテリジェンスをもたらす

ロンドン発, Jan. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 意思決定インテリジェンス (DI) の世界的パイオニアであるクオンテクサ (Quantexa) は本日、同社のガイドワイア・クレームセンター (Guidewire ClaimCenter) 向けの意思決定インテリジェンス用クオンテクサ・アクセラレーター (Quantexa Accelerator for Decision Intelligence) が、ガイドワイア・マーケットプレイス (Guidewire Marketplace) 上で全世界向けに提供開始されたことを発表した。これにより、保険会社は高度な請求インテリジェンスをガイドワイア・クラウド (Guidewire Cloud) のワークフロー上にあるクレームセンター (ClaimCenter) に直接組み込むことが容易になる。 クオンテクサは、ガイドワイアの「パートナーコネクト・テクノロジー (PartnerConnect Technology) 」のパートナーであり、以前はガイドワイアの「インシュアテック・ヴァンガード (Insurtech Vanguard)」に選出されていた。

クレーム・アクセラレーターは、クオンテクサの意思決定インテリジェンスプラットフォームをクレームセンターと統合し、保険金請求のライフサイクル全体にわたり、リアルタイムの請求セグメンテーション、不正検知、コンテキスト分析を提供する。 内部データと外部データを統合し、顧客・請求者・サプライヤーをつなぐ360度ビューを構築することで、保険会社は損害発生の第一報から請求処理全体にわたり、リスク、行動、ネットワークに関する即時の洞察を得ることができる。

請求データを実行可能な意思決定へ変換

保険金請求部門は、運用コストを増やすことなく、請求処理の迅速化、漏洩の削減、顧客体験の向上を求められるというプレッシャーにさらされている。 クレームセンター向けの意思決定インテリジェンス用クオンテクサ・アクセラレーターは、ガイドワイア・クラウドとの統合を簡素化し、実装負荷を軽減し、請求業務を近代化する保険会社の価値実現までの時間を短縮することで、この課題に対応している。

ガイドワイア マーケットプレイス＆テクノロジー・アライアンス部門バイスプレジデントであるウィル・マーフィー (Will Murphy) は次のように述べている。「保険業界は転換期を迎えており、クラウドとAIによって、よりスマートで、より迅速で、よりつながりのある体験が可能になっています。 クオンテクサのアクセラレーターにより、保険会社は幅広いデータソースからリアルタイムの当事者レベルのインテリジェンスを請求業務に組み込むことができ、補償コストの削減、不正行為の防止、そして保険契約者が期待する信頼性の高いサービスの提供を実現できます。」

このソリューションは、ガイドワイアの業界をリードするコア請求プラットフォームと、クオンテクサのコンテキストグラフ分析およびエンティティ解決技術を組み合わせ、保険会社が次のことを実現できるようにする。

不正行為や漏洩を、より早期かつより正確に検知する

リアルタイムでセグメンテーションとトリアージの判断を改善する

保険契約者に、より一貫性があり信頼性の高い結果を提供する

再利用可能な統合アセットと簡素化されたデータ統合を活用し、クラウド移行時のリスクを軽減する。

クオンテクサの保険ソリューション責任者、アレックス・ジョンソン (Alex Johnson) は次のように述べている。「ガイドワイア・マーケットプレイスに掲載されたことは、クオンテクサにとって重要な節目です。 当社のクレームセンター向け意思決定インテリジェンス用アクセラレーターにより、保険会社はリアルタイムの意思決定インテリジェンスをクレームセンターのワークフローに直接組み込むことができ、契約者、ポリシー、ネットワークに関するよりつながりのある信頼性の高い理解を活用して、請求の評価および管理方法を変革できます。 すでに実証済みの成果が出ており、より多くの保険会社が漏洩を削減し、クラウドの導入を加速し、より迅速かつスマートな意思決定を行えるよう支援できることを嬉しく思います。」

ガイドワイア保険エコシステムの強化

クオンテクサのクレームセンター向け意思決定インテリジェンス用アクセラレーターがガイドワイア・マーケットプレイスで利用可能になったことで、同社はグローバルな保険エコシステムにおける価値あるパートナーとしての地位をさらに強化している。 これにより、500社を超えるガイドワイアの顧客ネットワークを通じてクオンテクサのリーチが拡大し、同社の意思決定インテリジェンスプラットフォームがクラウド対応のスケーラブルなソリューションとして実証され、保険会社が漏洩を削減し、サービスコストを低減し、エージェント型AIを活用した請求処理への移行を加速できるようになる。

保険会社にとっての結果は明らかである。サービスコストの削減、価値実現までの時間短縮、運用リスクの低減に加え、請求判断が行われる現場に組み込まれたコンテキストに基づく意思決定インテリジェンスによって、よりスマートな請求結果が実現できる。

クオンテクサの保険業界向け意思決定インテリジェンス・ソリューションの詳細については、https://www.quantexa.com/industries/insurance/を参照されたい。

クオンテクサについて

クオンテクサは、データ、アナリティクス、AIソフトウェアのグローバル企業であり、意思決定インテリジェンスのパイオニアとして、組織がコンテキストに沿ったデータを用いて自信を持った意思決定を行えるよう支援している。 最新のAIの進歩を活用し、同社の意思決定インテリジェンスプラットフォームは、サイロ化されたデータを、背景情報を考慮し、接続されたインサイトへと変換し、データ駆動型から意思決定中心型の組織への転換を可能にしている。 顧客はクオンテクサの技術を活用し、最新のデータ管理、顧客インテリジェンス、KYC、金融犯罪、リスク、不正、セキュリティを通じて組織全体にわたる複雑な課題を解決することで、保護、最適化、成長を実現している。

クオンテクサ意思決定インテリジェンスプラットフォームは、従来のアプローチよりも精度が90%以上高く、分析モデルの解決が60倍高速になり、運用パフォーマンスを向上させる。 独立委託されたフォレスター (Forrester) のTEI調査は、顧客が3年間で228%のROIを達成したことを示している。 2016年に設立されたクオンテクサは、世界中で900人を超える従業員と数万人のユーザーを擁し、数十億のデータポイントを取り扱っている。 詳しくは、 www.quantexa.comを参照するか、LinkedInで同社をフォローされたい。