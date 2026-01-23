콴텍사 클레임 가속기 (Quantexa Claims Accelerator), 가이드와이어 마켓플레이스에서 공식 제공

런던, Jan. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 의사결정 인텔리전스 (Decision Intelligence, DI) 분야의 글로벌 선도 기업인 콴텍사(Quantexa)는 자사의 ‘가이드와이어 클레임센터 (Guidewire ClaimCenter)용 디시전 인텔리전스 가속기(Quantexa Accelerator for Decision Intelligence)’가 가이드와이어 마켓플레이스 (Guidewire Marketplace)를 통해 전 세계적으로 제공되기 시작했다고 발표했다. 이를 통해 보험사들은 가이드와이어 클라우드(Guidewire Cloud) 환경의 클레임센터 워크플로우에 고도화된 보험금 청구 인텔리전스를 보다 손쉽게 직접 연동할 수 있게 된다. 콴텍사는 가이드와이어 파트너커넥트(PartnerConnect) 기술 파트너이자, 과거 가이드와이어 인슈어테크 뱅가드(Insurtech Vanguard)로 선정된 바 있다.

이번 클레임 가속기는 콴텍사의 디시전 인텔리전스 플랫폼을 클레임센터와 통합해, 보험금 청구 전 과정에 걸쳐 실시간 청구 분류, 보험 사기 탐지, 맥락 기반 분석을 제공한다. 내부 및 외부 데이터를 하나로 통합해 고객, 청구인, 협력업체에 대한 360도 연결 뷰를 구축함으로써, 보험사는 사고 접수 시점(FNOL, First Notice of Loss)부터 청구 처리 전 단계에 이르기까지 위험 요인, 행동 패턴, 네트워크 관계에 대한 즉각적인 인사이트를 확보할 수 있다.

보험금 청구 데이터를 실행 가능한 의사결정으로 전환

보험금 청구 조직은 운영 비용을 늘리지 않으면서도 처리 속도를 높이고, 손실 누수를 줄이며, 고객 경험을 개선해야 하는 압박에 직면해 있다. 가이드와이어 클레임센터용 콴텍사 디시전 인텔리전스 가속기는 가이드와이어 클라우드와의 연계를 단순화하고 구현 부담을 낮추며, 보험금 청구 운영을 현대화하는 보험사들이 더 빠르게 가시적인 성과를 창출할 수 있도록 지원한다.

가이드와이어의 마켓플레이스 및 기술 제휴 부문 부사장인 윌 머피(Will Murphy)는 “보험 산업은 클라우드와 AI를 통해 더 스마트하고 빠르며, 한층 더 연결된 경험을 구현할 수 있는 전환점에 서 있다”며 “콴텍사의 가속기는 다양한 데이터 소스로부터 실시간 당사자(Party) 단위 인텔리전스를 보험금 청구 업무에 직접 적용할 수 있도록 해, 보험금 지급 비용을 절감하고 사기를 방지하며, 보험계약자가 기대하는 신뢰 기반 서비스를 제공하는 데 기여한다”고 말했다.

이번 솔루션은 가이드와이어의 업계 최고 수준 핵심 클레임 플랫폼과 콴텍사의 맥락 기반 그래프 분석 및 엔터티 해석(entity resolution) 기술을 결합해, 보험사가 다음과 같은 역량을 확보할 수 있도록 지원한다:

보험 사기 및 손실 누수를 보다 조기에, 더욱 정확하게 탐지

실시간 세분화 및 업무 분류(트리아지) 의사결정 고도화

보험계약자에게 보다 일관되고 신뢰할 수 있는 결과 제공

재사용 가능한 통합 자산과 간소화된 데이터 통합을 통해 클라우드 전환 과정에서의 리스크 감소

콴텍사 보험 솔루션 총괄인 알렉스 존슨(Alex Johnson)은 “가이드와이어 마켓플레이스에 등재된 것은 콴텍사에게 매우 중요한 이정표”라며 “클레임센터용 디시전 인텔리전스 가속기를 통해 보험사는 실시간 디시전 인텔리전스를 클레임센터 업무 흐름에 직접 내재화할 수 있으며, 이를 통해 사람, 보험상품, 네트워크 간 관계를 보다 연결되고 신뢰할 수 있는 관점에서 이해해 보험금 청구 평가와 관리 방식을 근본적으로 혁신할 수 있다”고 말했다. 그는 이어 “이미 입증된 성과를 바탕으로 더 많은 보험사가 손실 누수를 줄이고 클라우드 도입을 가속화하며, 보다 빠르고 현명한 의사결정을 내릴 수 있도록 지원하게 돼 매우 기대된다”고 덧붙였다.

가이드와이어 보험 생태계 강화

가이드와이어 마켓플레이스를 통한 클레임센터용 콴텍사 디시전 인텔리전스 가속기의 제공은 글로벌 보험 생태계에서 콴텍사의 핵심 파트너로서의 입지를 한층 강화하는 계기가 된다. 이를 통해 콴텍사는 500곳이 넘는 가이드와이어 고객 네트워크 전반으로 영향력을 확대하게 되며, 자사의 디시전 인텔리전스 플랫폼이 클라우드 환경에 최적화된 확장형 솔루션임을 다시 한번 입증하게 된다. 해당 플랫폼은 보험사가 손실 누수를 줄이고, 서비스 비용을 절감하며, 에이전틱 AI(agentic AI) 기반 보험금 청구 운영으로의 전환을 가속화하도록 지원한다.

보험사 입장에서는 그 효과가 분명하다. 서비스 비용 절감, 가치 실현까지의 시간 단축, 운영 리스크 감소, 그리고 보험금 청구 의사결정이 이뤄지는 지점에 직접 내재된 맥락 기반 디시전 인텔리전스를 통해 더욱 정교한 청구 처리 결과를 확보할 수 있다.

보험 산업을 위한 콴텍사의 디시전 인텔리전스 솔루션에 대한 자세한 내용은 다음 링크에서 확인할 수 있다.

