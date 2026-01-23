Quantexa Claims Accelerator Kini Tersedia di Guidewire Marketplace, Membawakan Kecerdasan Keputusan Masa Nyata untuk Tuntutan Insurans

LONDON, Jan. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, peneraju global dalam Kecerdasan Keputusan (DI), hari ini mengumumkan bahawa Quantexa Accelerator for Decision Intelligence for Guidewire ClaimCenter kini tersedia secara global di Guidewire Marketplace, sekali gus memudahkan penanggung insurans untuk menyepadukan kecerdasan tuntutan lanjutan secara langsung ke dalam aliran kerja ClaimCenter pada Guidewire Cloud. Quantexa ialah rakan kongsi Guidewire PartnerConnect Technology dan bekas Guidewire Insurtech Vanguard.

Claims Accelerator ini menyepadukan platform Kecerdasan Keputusan Quantexa dengan ClaimCenter bagi menyampaikan segmentasi tuntutan masa nyata, pengesanan penipuan dan analitik kontekstual merentasi keseluruhan kitaran hayat tuntutan. Dengan menyatukan data dalaman dan luaran, penanggung insurans memperoleh pandangan 360 darjah yang saling berhubung mengenai pelanggan, penuntut dan pembekal. Pandangan menyeluruh ini memberikan wawasan segera tentang risiko, tingkah laku serta rangkaian sejak notis pertama kerugian hingga ke seluruh proses pengendalian tuntutan.

Menukar Data Tuntutan kepada Keputusan yang Boleh Dilaksanakan

Organisasi tuntutan kini berdepan tekanan yang semakin hebat untuk memproses tuntutan dengan lebih pantas, mengurangkan kebocoran serta meningkatkan pengalaman pelanggan, tanpa menambah kos operasi. Quantexa Accelerator for Decision Intelligence for ClaimCenter menangani cabaran ini dengan memudahkan integrasi dengan Guidewire Cloud, mengurangkan usaha pelaksanaan dan mempercepatkan masa ke nilai bagi penanggung insurans yang sedang memodenkan operasi tuntutan mereka.

“Industri insurans kini berada di titik perubahan, di mana teknologi awan dan AI membolehkan pengalaman yang lebih pintar, pantas dan saling berhubung,” kata Will Murphy, Naib Presiden, Marketplace and Technology Alliances di Guidewire. “Accelerator Quantexa membolehkan penanggung insurans menyepadukan kecerdasan masa nyata pada tahap pihak ke dalam operasi tuntutan mereka daripada pelbagai sumber data, membantu mengurangkan kos indemniti, memerangi penipuan dan menyampaikan perkhidmatan dipercayai yang dijangkakan oleh pemegang polisi.”

Penyelesaian ini menggabungkan platform tuntutan teras Guidewire yang terkemuka dalam industri dengan analitik graf kontekstual serta resolusi entiti (penyelesaian identiti data) Quantexa, sekali gus membolehkan penanggung insurans untuk:

Mengesan penipuan dan kebocoran lebih awal dan dengan ketepatan yang lebih tinggi

Meningkatkan segmentasi dan keputusan triage secara masa nyata

Menyampaikan hasil yang lebih konsisten dan dipercayai kepada pemegang polisi

Mengurangkan risiko semasa migrasi awan dengan aset integrasi boleh guna semula dan penyatuan data yang dipermudah.

“Berjaya disenaraikan di Guidewire Marketplace merupakan pencapaian penting bagi Quantexa,” kata Alex Johnson, Ketua Penyelesaian Insurans di Quantexa. “Accelerator for Decision Intelligence for ClaimCenter kami membolehkan penanggung insurans mengintegrasikan Kecerdasan Keputusan masa nyata terus ke dalam aliran kerja ClaimCenter, sekali gus mengubah cara tuntutan dinilai dan diurus berdasarkan pemahaman yang lebih saling berhubung serta dipercayai tentang individu, polisi dan rangkaian. Dengan hasil terbukti yang telah dicapai, kami teruja untuk membantu lebih ramai penanggung insurans mengurangkan kebocoran, mempercepatkan penggunaan awan dan membuat keputusan yang lebih bijak dengan pantas.”

Mengukuhkan Ekosistem Insurans Guidewire

Ketersediaan Quantexa Accelerator for Decision Intelligence for ClaimCenter di Guidewire Marketplace mengukuhkan kedudukan syarikat sebagai rakan kongsi yang bernilai dalam ekosistem insurans global. Ia memperluas capaian Quantexa melalui rangkaian lebih 500 pelanggan Guidewire dan mengesahkan Platform Kecerdasan Keputusan sebagai penyelesaian bersedia awan yang boleh diskala, membolehkan penanggung insurans mengurangkan kebocoran, menurunkan kos perkhidmatan, serta mempercepatkan perjalanan mereka ke arah operasi tuntutan berkuasa AI berautonomi.

Bagi penanggung insurans, hasilnya jelas: kos perkhidmatan lebih rendah, masa ke nilai lebih pantas, risiko operasi berkurangan serta keputusan tuntutan lebih bijak - semuanya dipacu oleh contextual decision intelligence (kepintaran keputusan berasaskan konteks) yang diintegrasikan terus di tempat keputusan tuntutan dibuat.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penyelesaian Kecerdasan Keputusan Quantexa bagi industri insurans, sila layari https://www.quantexa.com/industries/insurance/.

Perihal Quantexa

Quantexa ialah sebuah syarikat perisian global dalam bidang data, analitik dan AI yang menerajui Kecerdasan Keputusan untuk membantu organisasi membuat keputusan dengan yakin berasaskan data kontekstual. Dengan memanfaatkan kemajuan terkini dalam teknologi AI, Platform Kecerdasan Keputusan kami mengubah data yang terasing menjadi maklumat kontekstual yang saling berkait — sekali gus memperkasa peralihan daripada organisasi berasaskan data kepada organisasi yang berpusatkan keputusan. Pelanggan kami menggunakan teknologi Quantexa untuk melindungi, mengoptimumkan dan mengembangkan perniagaan mereka dengan menyelesaikan cabaran kompleks di seluruh organisasi melalui pengurusan data moden, kecerdasan pelanggan, KYC, jenayah kewangan, risiko, penipuan serta keselamatan.

Platform Kecerdasan Keputusan Quantexa meningkatkan prestasi operasi dengan ketepatan melebihi 90% dan keupayaan menyelesaikan model analitik 60 kali lebih pantas berbanding pendekatan tradisional. Kajian Forrester TEI yang dijalankan secara bebas mendapati pelanggan berjaya memperoleh pulangan pelaburan (ROI) sebanyak 228% dalam tempoh tiga tahun. Ditubuhkan pada tahun 2016, Quantexa kini mempunyai lebih 900 kakitangan dan puluhan ribu pengguna di seluruh dunia, dengan operasi yang memanfaatkan berbilion titik data secara global. Untuk maklumat lanjut, layari www.quantexa.com atau ikuti kami di LinkedIn.