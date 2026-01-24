Investissements Purpose annonce la mise en œuvre du jalonnement dans le FNB Purpose Ether

TORONTO, 23 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investissements Purpose a annoncé aujourd’hui qu’elle commencera à jalonner l’ether dans le portefeuille du FNB Purpose Ether, à compter d’environ le 30 janvier 2026, ce qui permettra au fonds de générer des revenus supplémentaires grâce au mécanisme de preuve d’enjeu d’Ethereum. Cette initiative témoigne de l’engagement de Purpose envers l’innovation et la volonté de créer une valeur ajoutée pour les investisseurs. En lien avec le début du jalonnement, Purpose commencera à facturer des frais (les « frais de service de jalonnement ») à FNB d’ethers Purpose. L’adoption des frais de service de FNB d’ethers Purpose lors d’une réunion des unitholders du fonds, reportée, qui s’est tenue le 31 octobre 2025.

À propos de Investissements Purpose

Investissements Purpose est une société de gestion d’actifs comptant plus de 31 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Investissements Purpose se concentre sans relâche sur l’innovation centrée sur le client et offre une gamme de produits de placement quantitatifs gérés. Investissements Purpose est dirigée par Som Seif, entrepreneur reconnu, et la société est une division de Purpose Unlimited, entreprise de services financiers indépendante axée sur la technologie.

Pour de plus amples renseignements, veuillez nous envoyer un courriel à l’adresse info@purposeinvest.com.

Demandes des médias :

Keera Hart

keera.hart@kaiserpartners.com

905-580-1257

