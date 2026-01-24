IPC、台湾のヴィーセンスと提携し、次世代のFPGAトレーディングインフラを世界中の市場に提供

台湾、台北市発, Jan. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- セキュアでコンプライアンス対応の通信およびマルチクラウド接続ソリューションを提供するグローバルリーダーであるIPCシステムズ (IPC Systems、以下「IPC」) は、台湾に拠点を置くFPGA駆動型トレーディングソリューションの革新企業であるヴィーセンス・フィンテック (Vsense FinTech, Inc.、以下「ヴィーセンス」) の独占グローバルディストリビューターとなることを発表した。

本契約の一環として、IPCはヴィーセンスの高性能FPGAベース低遅延トレーディングソリューションの独占グローバルディストリビューターおよびホワイトラベル再販業者の役割を担う。 IPCはソフトウェアオーバーヘッドを回避するこのハードウェアソリューションの独占販売権を獲得し、高頻度トレーディングに不可欠な、極めて高い速度と性能を実現する道を開く。

IPCのデータセールス部門グローバル責任者であるポール・ザテック (Paul Zatek) は次のように述べている。「本契約により、IPCはトレーディングインフラの主要プロバイダーとしての役割を強化します。 このパートナーシップにより、IPCがヴィーセンスの先進的なFPGAソリューションをグローバルソリューションポートフォリオに統合できるようになります。 これは、資本市場に革新性と低遅延ソリューションを提供するという当社のコミットメントを実践するものです。」

この提携により、確定的レイテンシー、取引所認定インフラ、ハードウェアベースのリスク管理に対する需要が拡大し続けるアジア太平洋地域において、IPCの競争力が大幅に強化される。 ヴィーセンスのFPGA技術とアジアの取引所との緊密な連携を、IPCの同地域における存在とグローバルなサービス能力と組み合わせることで、IPCは次世代トレーディングインフラを通じて、同地域のバイサイド、セルサイド、自己勘定トレーディング会社を支援する独自の立場を確立した。 同パートナーシップのその他の要点は、以下の通りである。

独占的販売権： IPCは、金融機関、トレーディング会社、取引所、資本市場参加者向けに、ヴィーセンスのFPGA製品ポートフォリオを販売、再販、流通するための独占的かつ世界的なライセンスを取得する。

商品ポートフォリオ： IPCはヴィーセンスの主力ソリューションを次の3つの形で自社製品に統合する。 ヴィーライト (Vlite)： FPGA加速による低遅延の市場データを世界中の取引所から提供する、正規化市場データソリューション ヴィーパス (Vpass)： セルサイドのブローカー向けに事前トレーディング検証機能を提供する、FPGAベースのリスクチェックソリューション ヴィーパル (Vpal)： バイサイドの顧客向けに超低遅延の発注とモニタリングを実現する、複数の取引所での注文ゲートウェイソリューション

IPCはヴィーセンスの主力ソリューションを次の3つの形で自社製品に統合する。 サービスレベル：ソリューションは厳格なSLAで保証される

この提携は、IPCの顧客ネットワークとヴィーセンスの最先端FPGAソリューションを組み合わせることで、IPCのグローバルトレーディングエコシステムを拡大するという戦略的効果をもたらす。 両社は共に、次世代のリスク管理、データ標準化、トレーディング接続性を実現し、速度と信頼性、規制順守を兼ね備えた強力なソリューションを顧客に提供する。

ヴィーセンスの共同創業者兼COOであるウェルズ・ツァオ (Wels Tsao) は次のように述べている。「IPCとの提携により、グローバルに事業規模を拡大し、ミッションクリティカルな技術を世界中の金融機関に提供することができます。 両社は、共に比類なき性能とレジリエンスを備えたトレーディングインフラを再構築していきます。」

IPCシステムズについて

技術・サービス専門のリーダーであるIPCシステムズは、50年以上にわたり世界の金融市場を支えてきており、トレーディング、市場データ接続、通信技術における革新の最前線に立ち、卓越したサービス、革新性、専門知識の基準を確立している。

IPCの顧客第一主義は、あらゆる資産クラスを網羅し、世界随所の市場参加者を結びつける広範かつ多様な金融エコシステムによって支えられ、コミュニケーション、コラボレーション、コンプライアンスの強化を実現する。

グローバルサービスには、トレーディング通信、電子トレーディング、データ・分析、サービスとしてのインフラストラクチャ (IaaS) ソリューションが含まれる。 IPCは変化を予測し、急速に変化しつつある市場と歩調を合わせ続ける理想的な立場にあり、顧客が現在および将来の変化に適応できるよう支援する。

詳細については、www.ipc.comのインサイト(Insights) ページを参照またはLinkedInでフォローされたい。

ヴィーセンスについて

ヴィーセンス・フィンテックはFPGA加速トレーディングインフラを専門とし、市場データの正規化、事前トレーディングリスク管理、注文執行のための最先端の超低遅延ソリューションを提供している。

2021年に設立されたヴィーセンスは、台湾を拠点とするフィンテックのリーダーであり、CME、CBOE、JPX、HKEX、TWSE、TAIFEX、SGXから認定を受けた、信頼できる取引所パートナーである。 ヴィーセンスは、最先端のハードウェアとソフトウェアアプリケーションを提供することで、あらゆる金融参加者のニーズに合わせてカスタマイズされたソリューションを提供し続けている。

詳細については、https://vsensefintech.comにアクセスされたい。

報道関係者向け問い合わせ先

キャピタルV (Capital V)

ミケイラ・エリス (Mikayla Ellis)

mikayla@capvstrategies.com